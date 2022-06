Après avoir déposé plainte et pu briser le silence devant les caméras, les victimes marocaines de Jacques Bouthier disent aujourd’hui être harcelées et intimidées.

«Depuis la conférence de presse, on subit des pressions. Ils disent qu’ils ont des dossiers à balancer sur nous, que je suis une schizophrène. Ils ont même appelé ma mère et l’ont convoquée pour lui dire que j’étais une pute. Ils ont envoyé des gens chez moi», témoigne une des victimes, Samia*, auprès de Franceinfo.

«Ils sont passés par un journal local de Tanger pour donner une bonne image de Jacques Bouthier. J’ai des enregistrements où le responsable commercial vient me voir dans un café pour me dire que lui est gentil mais que la prochaine fois, j’aurai affaire à des méchants de France», poursuit Samia.

Samia est l’une des quatre victimes marocaines de l’ex-PDG du groupe de courtage en assurances Assu 2000, Jacques Bouthier, incarcéré actuellement en France pour «viols sur mineure».

Lorsqu’elle travaillait pour Assu 2000 à Tanger, Samia avait reçu un appel de Jacques Bouthier sur son téléphone de travail. «Il me dit qu’il veut recevoir des photos de moi, sans vêtements, nue. Je lui dis non. Là, il me demande de trouver quelqu’un d’autre, une petite sœur, une cousine ou une copine», affirme-t-elle. «J’ai signalé aux directeur acquisitions. Il a souri et m’a dit c’est Jacques. On le connaît tous», se lamente Samia.

«On m’a fait comprendre que s’il y avait harcèlement, c’est parce que j’avais provoqué ce harcèlement et donc que c’était moi l’élément déclencheur», explique-t-elle.

Pour rappel, quatre jeunes femmes ont déposé plainte au Maroc contre l’ex-PDG du groupe de courtage en assurances Assu 2000, Jacques Bouthier, pour «traite d’êtres humains, harcèlement sexuel et violences verbales et morales».

Âgé de 75 ans, le chef d’entreprise a été mis en examen le 21 mai avec cinq autres personnes, notamment pour traite des êtres humains et viols sur mineure, à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte mi-mars.

Il est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’enlèvement et séquestration en bande organisée, ainsi que détention d’images pédopornographiques.