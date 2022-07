Un accord de jumelage entre la commune de Dcheira et la ville italienne d’Eboli a été signé, samedi, dans le but de consolider les liens de coopération bilatérale dans les domaines économique, culturel et touristique.

Cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et l’Italie, a été signée par le président du Conseil communal de Dcheira, Sidati Ben Massaoud, et le maire d’Eboli, Mario Conte, en présence de représentants des autorités locales et de la société civile.

M. Sidati a mis, à cette occasion, l’accent sur le potentiel prometteur de Dcheira, qui relève de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, notamment dans les secteurs agricole et touristique, mettant en exergue la participation qualitative des femmes dans le développement local et la gestion des affaires locales.

M. Sidati a appelé les investisseurs italiens à visiter Dcheira, afin d’examiner les possibilités qu’il offre en termes d’investissement.

Pour sa part, M. Conte s’est félicité l’accord de jumelage avec une commune du Sahara marocain, soulignant la nécessité de hisser ce partenariat à des niveaux supérieurs englobant tous les domaines économique, social et culturel.

Il a également mis l’accent sur l’importance de ce partenariat, qui est de nature à mettre à profit les membres de la communauté marocaine résidant en Italie.

Dans le même sillage, le Consul général du Maroc à Naples, Abdelkader Naji, a souligné le rôle de tels partenariats dans la consolidation de la coopération décentralisée, le rapprochement des peuples, le développement économique, social et culturel, ainsi que dans les domaines des droits de l’homme, de la tolérance et la cohésion culturelle et religieuse.

M. Naji a, également, mis en avant le développement que connaît le Royaume en général et le Sahara marocain en particulier, grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.