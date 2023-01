Pendant son déplacement au Forum de Davos, en Suisse, Aziz Akhannouch a tenu une série d’entretiens avec des dirigeants politiques et économiques, dont le richissime homme d’affaires indien Gautam Adani.

Le Chef du gouvernement a eu mercredi, en marge du Forum économique mondial Davos 2023, une série de rencontres bilatérales avec des dirigeants politiques et économiques internationaux, a-t-il fait savoir sur son compte Twitter.

عقدت اليوم الأربعاء على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي « دافوس 2023″، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قيادات سياسية واقتصادية دولية. pic.twitter.com/abq6Ihb0Xo — رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 18, 2023

En octobre dernier, le président du groupe Adani avait reçu, à Ahmedabad, l’ambassadeur marocain Mohamed Maliki. Une rencontre qui avait alors « permis d’examiner les moyens de développer les relations entre cet important groupe » et le Maroc dans « différents domaines d’intérêt mutuel », avait indiqué l’ambassade.

H. E. Ambassador Mohamed Maliki paid a courtesy visit to the Chairman of #Adani_Group, Gautam Adani in Ahmedabad, which offered an opportunity to examine means to develop relations between this important group and the #Kingdom_of_Morocco in different domains of mutual interest pic.twitter.com/GPOo846oWr — Morocco@India, Bhutan, Maldives, Nepal & Sri Lanka (@EmbassyMorocco) October 21, 2022

Selon une information de Bloomberg, parue en octobre dernier, l’homme d’affaires indien, le plus riche d’Asie, envisage de construire des centrales éoliennes et solaires au Maroc pour produire de l’hydrogène vert dédié à l’export. Un projet présenté comme le plus grand chantier d’énergie propre dans le monde, en dehors de l’Inde, puisqu’il pourrait atteindre une capacité de production de 10 gigawatts.

L’information a été confirmée en décembre dernier par Leila Benali. Dans une interview accordée à Bloomerg toujours, la ministre de la Transition énergétique a indiqué que le Maroc envisage de signer les décisions d’investissement finales pour « au moins deux projets industriels compétitifs » en 2023.

Lire aussi: Hydrogène vert: le Maroc passe à la vitesse supérieure

Elle avait alors cité le conglomérat multinational indien Adani Group parmi les entreprises intéressées par ces projets.

« Intérêt croissant » pour le Maroc

« En réalité, Adani veut faire de son empire le premier producteur mondial d’énergie propre d’ici la fin de la décennie grâce au grand potentiel des pays d’Afrique du Nord et de certaines parties du Moyen-Orient qui sont de plus en plus identifiés comme des pôles attractifs pour l’hydrogène vert, pour beaucoup raisons, à savoir le climat, l’ensoleillement et le vent abondant, en plus de leur position géographique stratégique à proximité des principaux marchés d’exportation, dont l’Europe », analyse l’agence de presse américaine.

Le Maroc, qui est l’un des plus grands importateurs de combustibles fossiles d’Afrique, « suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs qui cherchent à exporter le combustible vert vers l’Union européenne ».

« Avec Adani, nous avons eu des discussions spécifiques et ils ont proposé de très bonnes idées que nous examinons car elles sont alignées sur la vision marocaine sur certains aspects spécifiques », avait précisé Leila Benali.

Bloomberg relevait aussi que plusieurs pays européens voient le Maroc comme « l’exportateur d’énergie propre le plus prometteur de la région ».