L’industrie marocaine connaît une baisse de l’activité, avec un taux d’Utilisation des Capacités de production (TUC) qui se serait resté quasiment stable autour de 72%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La production et les ventes auraient accusé une diminution dans toutes les branches à l’exception de la «chimie et parachimie» où elles auraient augmenté, et dans une moindre mesure l’«agro-alimentaire» où les ventes se seraient stabilisées, selon les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois d’avril.

Par destination, les ventes locales auraient baissé, tandis que les expéditions à l’étranger se serait accrues, tirées par celles de la «chimie et parachimie», précise la Banque centrale dans son enquête menée du 1 er au 30 mai 2023.

S’agissant des commandes, elles auraient connu une hausse, traduisant des augmentations dans l’« électrique et électronique », dans la « chimie et parachimie » ainsi que dans la « mécanique et métallurgie ». En revanche, des baisses ont été déclarées dans l’« agro-alimentaire » et dans le « textile et cuir ».

Pour leur part, les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité, à l’exception de la « mécanique et métallurgie» où ils auraient été à un niveau normal.

Et de souligner que les industriels anticipent, pour les trois prochains mois, une amélioration de la production et des ventes dans toutes les branches sauf dans l’« agro-alimentaire » où elles devraient stagner et dans le « textile et cuir » où la production enregistrerait une stagnation et les ventes accuseraient une baisse.

Toutefois, plus d’une entreprise sur cinq déclare des incertitudes quant à l’évolution future de la production, estime la même source.