Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement lance un premier appel à manifestation d’intérêt pour la sélection de sociétés de gestion appelées à créer et gérer des fonds sectoriels ou thématiques.

Ces fonds sectoriels ou thématiques sont destinés à offrir aux entreprises marocaines des solutions de financement pour renforcer leurs capitaux propres et rehausser leurs capacités à investir, créer des emplois durables et se développer sur de nouveaux marchés géographiques.

Ces fonds seront financés par le Fonds Mohammed VI et à travers la mobilisation de financements nationaux et internationaux, publics et privés. Ils porteront notamment sur les domaines de l’industrie, de l’innovation et des activités à fort potentiel de croissance, de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l’agriculture et du tourisme, indique un communiqué du fonds.

Les sociétés de gestion de ces fonds seront sélectionnées sur la base de plusieurs critères dont notamment la qualité de leurs équipes, la robustesse des performances réalisées dans la gestion de fonds similaires et leur capacité à mobiliser des fonds auprès d’investisseurs locaux ou étrangers.

Elles seront appelées à adopter les meilleurs standards de l’investissement responsable, notamment en matière environnementale et sociale et à contribuer à l’amélioration des règles de bonne gouvernance au sein des entreprises investies et à la mise en place d’une gestion transparente, rigoureuse et performante.

Doté de la personnalité morale (société anonyme), le fonds dirigé par Mohamed Benchaaboun dispose d’une enveloppe de 15 milliards de dirhams (MMDH), allouée par le Budget général de l’Etat.

Il a pour objectif de contribuer au financement de projets d’investissement d’envergure, de renforcer le capital des entreprises et de soutenir les activités productives et ce, en ligne avec les stratégies sectorielles et les politiques publiques.

Le ca pital du fonds (15 MMDH) est souscrit en totalité par l’Etat au moment de la création et peut être ouvert à d’autres actionnaires à hauteur de 49%. Afin de garantir la continuité du caractère public de ce fonds, il a été décidé que la part des actionnaires, hors Etat, ne doit pas dépasser 33% du capital.

Notons que les modalités de retrait du cahier des charges, régissant le processus de sélection des sociétés de gestion des fonds sectoriels ou thématiques, sont précisées sur le site web du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

Les conditions et modalités de soumission du dossier de candidature, en ce compris sa composition, sont

détaillées dans le Cahier des Charges.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature par les soumissionnaires en réponse au Cahier des

Charges est fixée au 13 juillet 2023.