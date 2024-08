Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a visité, mardi, plusieurs établissements d’enseignement ayant adhéré au programme « Ecoles pionnières » dans la province de Boulemane.

Cette visite, qui a concerné trois établissements relevant de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Fès-Meknès, intervient dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2024/2025 et de la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous.

La visite a pour objectif de s’arrêter sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2024/2025 au niveau des écoles pionnières et les mesures prises pour le lancement cette année du projet « Collèges pionniers » selon une méthodologie participative impliquant l’ensemble des acteurs du système éducatif et tenant compte des approches éducatives et pédagogiques innovantes, favorisant le renforcement des capacités des élèves et permettant la réduction du taux de déperdition scolaire.

Le ministre s’est rendu, à cette occasion, au collège 3 mars dans la commune de Guigou, l’un des 230 établissements éducatifs publics engagés dans le projet « collèges pionniers ».

M. Benmoussa a suivi des explications sur les différentes installations de l’établissement renforcé par la création de quatre salles de classe, dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil et la création d’un climat d’étude attractif. L’établissement a bénéficié, par ailleurs, de nouveaux équipements numériques, sportifs et pédagogiques.

Lire aussi. Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif aux «écoles pionnières»

Par la suite, le ministre a visité l’École communautaire Lalla Khadija, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet faisant de ces établissements l’un des piliers du programme d’accompagnement social auquel la feuille de route 2022-2026 accorde une grande importance, en ce sens qu’elles contribuent au renforcement de l’égalité des chances et à la lutte contre la déperdition scolaire.

◽ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يواصل، بإقليم بولمان، الزيارات التفقدية للمؤسسات التعليمية استعدادا للدخول المدرسي 2025/2024. 🔗 التفاصيل: https://t.co/tQNJYhHfOQ pic.twitter.com/5guGSYh2K6 — Chakib Benmoussa شكيب بنموسى (@CH_Benmoussa) August 27, 2024

La visite a concerné également l’école centrale de Boulemane dans la commune de Boulemane, figurant parmi les établissements engagés dans ce projet qui sera élargi au cours de cette année scolaire à 2000 établissements d’enseignement primaire pionniers dans la perspective de sa généralisation dans les prochaines années.

Ces établissements bénéficieront d’efforts de réhabilitation en les dotant d’équipements techniques et pédagogiques innovants susceptibles de contribuer à l’amélioration du niveau de maitrise s’agissant des apprentissages chez les élèves.

◾ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يقوم بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بخنيفرة. 🔗 التفاصيل: https://t.co/m0dKddewKX pic.twitter.com/tLFSUirTYG — Chakib Benmoussa شكيب بنموسى (@CH_Benmoussa) August 26, 2024

Dans une déclaration à la presse, M. Benmoussa a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’année scolaire 2024/2025, dont le lancement est prévu la semaine prochaine, ajoutant que l’objectif est de garantir la réussite de la rentrée scolaire.

La visite a permis de s’arrêter sur les efforts de réhabilitation de certaines dépendances en particulier au sein des établissements pionniers en ce qui concerne les équipements pédagogiques, la digitalisation ainsi que les activités parascolaires avec l’objectif d’améliorer la qualité de l’apprentissage dans l’école publique.

Le ministre a par ailleurs s’est félicité de la grande mobilisation des cadres administratifs et pédagogiques et des autorités locales dans les différentes régions du Royaume pour faire de la rentrée scolaire prochaine une réussite.

De son côté, le directeur de l’AREF de Fès-Meknès, Fouad Rouadi a souligné que cette visite intervient pour le lancement du projet « collèges Pionniers », qui sera expérimenté cette année, ajoutant que le déplacement a permis de constater les besoins pour un accueil optimal des élèves le 4 septembre prochain.