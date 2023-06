Un Casque bleu a été tué et quatre autres gravement blessés vendredi au cours d’une attaque près de Tombouctou dans le nord du Mali, pays en proie à la propagation jihadiste et aux violences de toutes sortes, a indiqué la mission de l’ONU Minusma.

Une patrouille « a été la cible d’une attaque complexe » près de Ber où elle a d’abord heurté une mine avant d’essuyer des tirs, a rapporté la Minusma sur Twitter, des informations confirmées à l’AFP par une porte-parole.

Today, 09/06, one of our patrols near #Ber town, North of #Mali was targeted by a complex attack. It encountered an Improvised Explosive Device followed by a direct arm fire attack . Preliminary information: 1 #peacekeeper killed and 4 seriously injured. Updates will follow. pic.twitter.com/frFXqw6Ji3

— MINUSMA (@UN_MINUSMA) June 9, 2023