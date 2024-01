Bouskoura, cette commune verte située à une quinzaine de kilomètres de Casablanca, devient un véritable pôle d’attraction pour les familles et les jeunes actifs en quête d’un cadre de vie harmonieux. C’est dans ce contexte prometteur que Maïa Bouskoura, un projet immobilier novateur, prend racine au sein du programme de développement Mayssane.

Maïa Bouskoura est un projet ambitieux qui se distingue par son architecture moderne, intégrant harmonieusement des appartements lumineux, du studio de 35 m2 aux F4 de 114 m2 (3 chambres – double salon). Le tout dans un magnifique écrin de verdure proche de la forêt de Bouskoura. Ce projet a été pensé pour offrir une qualité de vie inégalée, où les espaces verts créent une atmosphère de détente et de bien-être. Pour répondre à vos besoins ou vos envies sans stress, tous les services essentiels sont à portée de main : commerces de proximité, enseignes de restauration et de loisirs, mosquées, écoles (primaire, collège, lycée…), etc. De quoi garantir à tout un chacun, un quotidien pratique, agréable et inspirant.



Activités de plein air et shopping

À Maïa Bouskoura, les amoureux du plein air comme les résidents sportifs seront également comblés. La forêt de Bouskoura et les nombreux espaces verts tout autour permettront de belles promenades en famille en fin d’après-midi ou le week-end. Et pour des activités plus toniques, un terrain de sport polyvalent se trouve à proximité avec des équipements dédiés au football. Les passionnés de shopping pourront quant à eux rejoindre en 2 minutes chrono le tout nouveau centre commercial Les Myriades inauguré récemment.

Une opportunité unique dans un quartier d’avenir

Proche de la nature, moderne et accessible, la commune de Bouskoura est en plein essor démographique et économique. Le projet Maïa Bouskoura, situé dans cet emplacement stratégique, est une opportunité idéale et un investissement judicieux pour ceux qui aspirent à plus d’espace et de modernité sans trop s’éloigner de l’effervescence de Casablanca. En seulement dix minutes, les habitants peuvent ainsi rejoindre le pôle urbain de Sidi Maârouf, avec ses quartiers pleins de vie, ses pôles d’activités et ses centres d’affaires comme Casa Near Shore.

Maïa Bouskoura est plus qu’un simple projet immobilier. C’est un vrai havre de paix en devenir, offrant un cadre de vie idéal allié à une accessibilité sans pareil. En prime : un prix d’appel attrayant à partir de 650 KDH.

Pour en savoir plus sur Maïa Bouskoura, connectez-vous sur le site www.Immolys.ma. Vous y trouverez brochure, plans et même des simulations de financements pour vous projeter dès maintenant dans un projet qui a tout pour plaire.



