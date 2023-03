Vidéo. Aéronautique: Hutchinson inaugure l’extension de son site de production à Bouskoura

Le Groupe Hutchinson, spécialisé dans la fabrication de pièces aéronautiques en composite et de solutions d’isolation de cabines, a procédé, mercredi à Bouskoura, à l’inauguration de l’extension de son site de production.

Avec un investissement de 167,18 millions de dirhams (MDH), l’extension du site de Bouskoura, inaugurée en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’étend sur une superficie de 18.700 m² et permettra la création de plus de 400 emplois.

S’exprimant à cette occasion, M. Mezzour a souligné l’importance de cette inauguration, qui s’inscrit dans le cadre de la signature du protocole d’accord industriel, signé devant le roi Mohammed VI, visant à créer une source d’approvisionnement pour le constructeur aéronautique Boeing.

« Notre industrie continue d’attirer et de fidéliser les leaders mondiaux du secteur aéronautique. La décision du groupe de s’implanter durablement au Maroc et son ambition de diversifier ses activités accompagne la dynamique que connait le secteur aéronautique marocain et illustre une fois de plus, la place qu’occupe le Royaume, dans l’échiquier des grands donneurs d’ordre aéronautiques », a indiqué le ministre.

La qualité du capital humain est indéniablement l’un des facteurs clés du succès que connait ce secteur au Maroc, a-t-il fait valoir, ajoutant que les industries marocaines continueront à soutenir le renforcement de ces acquis pour s’aligner avec les tendances mondiales du secteur aéronautique.

Pour sa part, Helene Moreau-Leroy, présidente directrice générale du groupe Hutchinson, a indiqué que le Maroc est un pays très important dans le développement et la croissance du groupe Hutchinson, et ce depuis l’implantation de la première usine en 2007.

« Nous avons continué à accroitre nos activités au Maroc, avec une usine spécialisée dans la réalisation des produits aéronautiques à Casablanca, et deux usines spécialisées dans les produits automobiles, implantées à Tanger », a-t-elle relaté, notant que l’extension du site inaugurée, aujourd’hui, est moderne et connectée, opérant dans les meilleures pratiques internationales de l’industrie aéronautique.

Le groupe Hutchinson est présent dans 25 pays. Il conçoit et fabrique des solutions intelligentes et contribue à la mobilité durable sur les marchés de l’automobile, de l’aéronautique, de la défense et de l’industrie.

La branche aéronautique de Hutchinson fournit des solutions globales allant de la science des matériaux à la conception, aux essais, à la production, aux services sur site et à la réparation de solutions complexes comprenant l’étanchéité, le transfert de fluides, le contrôle des vibrations, l’isolation thermique et acoustique, les composants et les sous-systèmes d’aérostructures métalliques et composites.