Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas est arrivé samedi dans la ville égyptienne d’Al-Alamein (nord) pour participer dimanche à une réunion des factions palestiniennes, boycottée par le Jihad islamique.

Abbas « rencontrera son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sissi et présidera la réunion des chefs des factions palestiniennes », a rapporté l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

President Mahmoud Abbas arrives in Egypt on an official visit https://t.co/hgojCzRuG4 — Palestine in the UK (@PalMissionUK) July 29, 2023

Samedi matin, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh est arrivé en Egypte à la tête d’une délégation de son mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza.

Le Jihad islamique (mouvement armé considéré comme terroriste par Israël, les Etats-Unis et l’Union européenne), a annoncé dans un communiqué qu’il boycottait cette réunion pour protester contre la détention de certains de ses membres et de ceux d’autres factions dans les prisons de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée.

Les deux principales formations palestiniennes, le Fatah de Mahmoud Abbas et le Hamas, sont en désaccord depuis les élections de 2006 remportées par le Hamas.

L’année suivante, des affrontements sanglants avaient opposé les deux camps, débouchant sur la naissance de deux systèmes politiques séparés: d’une part l’Autorité palestinienne siégeant en Cisjordanie occupée par Israël depuis 1967 où vivent 2,8 millions de Palestiniens, de l’autre Gaza et ses 2,3 millions d’habitants dirigés par le Hamas et sous strict blocus israélien.

La réunion de dimanche en Egypte est censée « mettre fin à la division », a déclaré à l’AFP un responsable palestinien participant à la rencontre.

L’objectif est de « se mettre d’accord sur un plan national pour faire face aux pratiques extrémistes et à l’agression » d’Israël, de « mettre fin à la division en vue de former un gouvernement palestinien unifié et de tenir des élections présidentielles et législatives », a-t-il ajouté sous couvert de l’anonymat.

Lire aussi. Le Maroc condamne les incursions de responsables israéliens dans la Mosquée Al Aqsa et son esplanade

« Le Hamas veut unifier la position palestinienne, convenir d’un plan national (…) pour faire face à l’occupation israélienne », a déclaré à l’AFP Taher al-Nounou, cadre du Hamas et conseiller de Haniyeh.

Samedi soir, les factions doivent tenir des réunions préparatoires à El-Alamein en vue de discuter du programme des pourparlers qui coïncident avec un regain de tensions israélo-palestiniennes.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont fait plus de 230 morts depuis le début de l’année — au moins 203 Palestiniens, 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh s’étaient rencontrés mercredi chez le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, selon la présidence turque.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets with Palestinian President Mahmoud Abbas and Hamas political chief Ismail Haniyeh at presidential complex in Ankara pic.twitter.com/bN2mFXfywz — TRT World (@trtworld) July 26, 2023