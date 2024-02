Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accepté lundi la démission du gouvernement du Premier ministre Mohammed Shtayyeh, a indiqué la présidence dans un communiqué.

« Le président a publié un décret acceptant cette démission et a chargé Mohammed Shtayyeh et son gouvernement de rester temporairement en poste jusqu’à ce qu’un nouveau gouvernement soit formé », souligne la présidence.

Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh resigns

« I submitted my request for the resignation of the government to President Mahmoud Abbas on February 20, 2024, and today I submit it in writing, » the Palestinian publication Wafa reports his words.

