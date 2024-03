La 38 réunion du Comité Directeur « CODIR » de l’Initiative « 5+5 Défense » s’est tenue, sous la présidence espagnole, mercredi et jeudi à Madrid, avec la participation du Maroc.

Pendant ces deux jours, les participants se sont penchés sur le suivi des activités de coopération militaire prévues dans le plan d’action de cette année, le lancement de la programmation du plan d’action 2025 et la surveillance des actions des organes universitaires associés à l’initiative, tels que le Collège « 5+5 Défense » et le Centre Euro-Maghrébin de Recherches et Etudes Stratégiques « CEMRES », indique le ministère espagnol de la Défense.

S’exprimant à l’ouverture de cette réunion, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a mis l’accent sur l’importance de prendre en compte « d’autres facteurs de nature plus transversale, tels que le rôle des femmes ou les effets du changement climatique » lors de l’élaboration du plan d’action 2025.

España preside la iniciativa 5+5 Defensa, que hoy celebra su primera reunión de alto nivel en la Residencia Militar El Alcázar. La ministra de @defensagob ha inaugurado este encuentro, en el que participan representantes de los diez países asociados.

A cet égard, Robles a souligné, lors d’une allocution-vidéo, « la valeur particulière des activités de formation et de recherche, que nous devons promouvoir en soutenant les travaux du CEMRES et du Collège « 5+5 Défense », qui sont tous deux des institutions réputées à part entière ».

Créée en 2004, « l’Initiative 5+5 Défense » est un forum de coopération multilatérale entre les deux rives de la Méditerranée occidentale.

Il constitue un cadre préférentiel favorisant la connaissance mutuelle et les échanges autour de thèmes pertinents se rapportant, notamment à la sécurité maritime, la sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la gestion des catastrophes majeures et la recherche académique et la formation.