Le président français, Emmanuel Macron, a atterri mercredi au Caire où il discutera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi de la guerre qui fait rage depuis le lancement par le Hamas de l’opération Déluge d’Al Aqsa, rapporte l’AFP.

Après Israël et la Cisjordanie occupée mardi, le président français a rencontré mercredi matin le Roi de Jordanie Abdallah II, à Amman. Une déclaration est prévue vers 16H locales (13H00 GMT).

L’Egypte est un médiateur incontournable entre Palestiniens et Israéliens et est partie des négociations pour la libération des plus de 200 otages détenus par le Hamas. Elle tient également l’unique ouverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël.

C’est depuis l’Egypte que parviennent au compte-goutte depuis samedi des camions d’aide humanitaire, au grand dam de l’ONU qui réclame une aide massive pour les 2,4 millions de Gazaouis privés de tout.

Abdallah II a estimé aux côtés de Macron qu' »arrêter la guerre à Gaza est une nécessité absolue » car « sa poursuite pourrait mener à une explosion de la situation dans la région ».

Il faut que la communauté internationale, a-t-il encore dit, « agisse immédiatement pour faire pression sur Israël pour faire cesser la guerre, protéger les civils et briser le siège de Gaza ».

Macron a également plaidé pour un « accès à l’électricité en particulier pour les hôpitaux » et un « accès à l’eau et à l’aide alimentaire » à Gaza, après avoir rencontré l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Accès à l’électricité en particulier pour les hôpitaux, accès à l’eau et à l’aide alimentaire : nous sommes mobilisés pour répondre aux besoins urgents des Palestiniens. À Amman j’ai fait le point sur la situation avec l’@UNRWA dont l’engagement pour les populations est vital. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2023

Mardi, devant le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, Macron avait martelé qu' »une vie palestinienne vaut une vie israélienne », en appelant Israël à mesurer sa riposte à l’attaque du Hamas qui a fait plus de 1.400 morts, en grande des militaires en service ou des réservistes, dont 30 Français. Neuf Français sont en outre portés disparus et probablement otages.

« Nous vous exhortons, président Macron, à faire cesser cette agression », a répondu Abbas.

Le gouvernement du Hamas au pouvoir à Gaza fait état de 6.546 personnes décédées, en majorité des civils dont 2.704 enfants, tuées par les bombardements israéliens depuis le 7 octobre.

Emmanuel Macron, rattrapé lui-même par des attentats islamistes en France, a donc pris soin d’afficher une politique équilibrée dans la région, avec l’ambition d’y jouer un rôle pour tenter de surmonter le séisme provoqué par l’attaque du Hamas.

Il souhaite ainsi réactiver la « solution à deux Etats« , palestinien et israélien. Cette pierre angulaire des négociations de paix, au point mort depuis des années, ne cesse de subir des coups de boutoir.

L’extension de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, annexée, rend impossible la continuité d’un hypothétique Etat palestinien. Et, en 2020, trois pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, renonçant à faire de la création d’un Etat palestinien une condition sine qua non à cette reconnaissance.

« Il est difficile en ce moment de parler de la reprise d’un processus de paix », a concédé Macron alors qu’Israël panse encore ses plaies après des massacres sans précédent de civils sur le sol israélien.

« Mais elle est plus que jamais nécessaire » pour éviter que les « groupes terroristes les plus radicaux » ne continuent à prospérer, a-t-il déclaré à Ramallah.

La paix au Proche-Orient est possible. pic.twitter.com/xf6YbLKn3I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2023

« Il ne peut y avoir de paix durable s’il n’y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien de disposer d’un Etat », a-t-il insisté.

Emmanuel Macron entend aussi tester auprès des pays de la région sa proposition d’une « coalition » internationale pour « lutter » contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Selon son entourage, il s’agirait de créer une nouvelle coalition ou d’étendre au combat contre le Hamas celle qui existe depuis 2014 pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak, à laquelle participent Paris mais aussi des pays arabes.

Pour l’heure, les experts doutent de la possibilité d’étendre ou répliquer la coalition visant l’EI.

De nombreux pays arabes ne partagent pas la position des Occidentaux sur le Hamas. Certains sont en outre ouvertement hostiles à Israël.

Face à un risque d’embrasement du conflit, le président français a aussi appelé l’Iran, puissant soutien du Hamas, et ses alliés régionaux, le Hezbollah libanais et les Houthis au Yémen, à « ne pas prendre le risque d’ouvrir de nouveaux fronts ».