Le gouvernement espagnol a ouvert une enquête sur les soupçons de livraison de carburants russes en Espagne depuis le Maroc, révèlent des médias ainsi que des responsables espagnols.

Le gouvernement espagnol a ouvert une quête sur l’entrée supposée de carburants russes en Espagne malgré les sanctions européennes, a annoncé vendredi 28 avril, la vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera.

« Au moindre soupçon, il convient de vérifier si ces documents sont corrects et si les produits importés proviennent effectivement du pays en question ou s’ils proviennent d’un autre endroit et enfin, s’il y a eu des irrégularités », a expliqué la ministre espagnole, notant toutefois que « les premières enquêtes faites auprès des importateurs montrent que les documents sont en ordre et que le carburant ne provient pas de Russie », rapporte le quotidien El Mundo.

Le quotidien espagnol affirme, d’ailleurs, dans un autre article que « Rabat s’est lancé dans l’exportation de diesel vers le pays ibérique pour la première fois depuis 2015, après avoir acheté du carburant à grande échelle en provenance de Moscou ».

La polémique autour du carburant russe avait été minimisée par le gouvernement qui affirmait que « le volume d’importation du gasoil russe n’a pas dépassé le seuil de 10% depuis l’année 2020 ». « Le volume d’importation s’est stabilisé à 9% en 2020 et à 5% en 2021 pour culminer de nouveau à 9% en 2022 », avait affirmé le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, début mars.

Pourtant selon le média russe Sputnik, les exportations vers le Maroc et d’autres pays du Maghreb ont accéléré en 2022.

Récemment, le Parti de la justice et du développement, du Mouvement populaire et du Parti un progrès et du socialisme (PPS) ont demandé la création d’une commission d’enquête parlementaire à ce sujet.