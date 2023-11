Plus que de simples “lunettes”, LNKO transforme les montures en véritables must-have du vestiaire, à travers une sélection d’optiques et de solaires à prix doux et à l’esthétique ultra-désirable. Lancée en ligne en 2020 par Maha et Malak Benanni, qui, par ailleurs, figure au classement « 30 under 30 » du prestigieux Forbes magazine, la marque réussit son pari , puisque le succès est au rendez-vous dès le lancement du label.

Très vite, la startup dépasse les frontières du digital pour ouvrir plusieurs points de vente au coeur de différents malls au Maroc. Aujourd’hui, c’est tout l’univers de la marque qui est servi sur un plateau grâce à l’ouverture de sa première boutique d’optique à Casablanca.