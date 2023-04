Ciao, non hello! L’Italie veut interdire l’utilisation de mots étrangers

Le parti italien d’extrême droite de la Première ministre, Giorgia Meloni, a proposé une nouvelle législation qui vise à interdire l’utilisation des mots étrangers dans les communications officielles et les administrations publiques.

Soutenue par la Première ministre, la nouvelle proposition a été présentée par le député Fabio Rampelli, dans le but de « défendre et promouvoir la langue italienne » et de « protéger l’identité nationale ».

La langue italienne, comme la plupart des autres langues européennes, a adopté ces dernières années de nombreux mots étrangers, notamment anglais. Selon l’encyclopédie de référence Treccani, la langue italienne contient actuellement 9.000 mots anglais et 800.000 mots italiens. Depuis 2000, le nombre de mots anglais qui se sont insérés dans la langue italienne a augmenté de 773 %.

L’adoption de mots anglais dans la langue italienne fait l’objet d’un grand débat en Italie, où les opinions sont partagées entre la protection de l’intégrité de la langue nationale et la constante évolution des langues vivantes. La nouvelle proposition de loi prône une approche conservatrice qui vise à bannir virtuellement les mots anglais de l’administration publique, des écoles et des universités.

L’objectif de la loi, largement critiquée dans le pays même par les spécialistes les plus renommés de la linguistique et de la philologie italiennes, la prestigieuse Accademia della Crusca, est de « défendre et promouvoir la langue italienne » et de protéger l’identité nationale, selon le moment déclaré par le parti de Meloni.

La nouvelle proposition, soutenue par le premier ministre, a été présentée par Fabio Rampelli, membre de la Chambre des députés.

Alla Camera dei deputati italiana si parla #italiano.

Prosegue la battaglia sull’utilizzo della nostra #lingua al posto dell’#inglese. Non si capisce perché il dispensatore di liquido igienizzante per le mani debba essere chiamato ‘dispenser’. pic.twitter.com/c4dmUHg32b — Fabio Rampelli (@fabiorampelli) November 8, 2022

Avec un tweet publié sur son profil Twitter, le député a donné un exemple de la soi-disant « anglomanie », qui entraînera des amendes pour les politiciens et les bureaucrates italiens si la loi est approuvée.

« A la Chambre des députés, nous parlons italien – écrit Rampelli – nous poursuivons notre bataille pour l’utilisation de notre langue au lieu de l’anglais : nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le distributeur de désinfectant devrait être appelé ‘distributeur' ».

Selon le texte de Fratelli d’Italia, « tout cours [universitaire] qui n’est pas spécifiquement destiné à l’enseignement d’une langue étrangère doit être donné en italien ». Toute personne exerçant une fonction dans l’administration publique doit également avoir « la connaissance et la maîtrise écrite et orale de la langue italienne ».

En cas d’infraction, le projet de loi prévoit des amendes allant de 5.000 à 100.000 euros.