L’international Marocain du FC Toulouse est bel et bien de retour. Après une absence qui aura duré 6 mois à la suite d’une grave blessure, Zakaria Aboukhlal devrait signer son retour ce soir (20h00) dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1.

Très bonne nouvelle pour les fans d’Aboukhlal. Alors qu’on l’annonçait? forfait pour le restant de sa saison, le Lion de l’Atlas semble avoir totalement récupéré. Ce vendredi, son club, FC Toulouse, a annoncé le retour du Marocain sur le terrain.

Le FC Toulouse accueille, d’ici quelques minutes, à domicile l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Et bien entendu, Aboukhlal figure bel et bien sur la feuille de match. Il devrait faire son entrée en milieu de la rencontre.

Le joueur marocain s’était retrouvé contraint de quitter la pelouse, en septembre dernier, lors du match d’Europa League face à Union Saint-Gilloise. Quelques jours après sa blessure, le club avait indiqué que son joueur a été opéré avec succès.

Allah is the All-Knower and the Best of planners. If He plans something, you should know that it is a plan that will, without a doubt, ultimately be a blessing to the believer. It is difficult as a human being to realize this sometimes, but if you reflect on the Wisdom of Allah… pic.twitter.com/exR3K7Ksfk

— Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) September 28, 2023