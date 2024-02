Auteur d’une prestation décevante en Coupe d’Afrique des Nations, Romain Saïss qui évolue actuellement en Arabie Saoudite, est sous le feu des critiques. Doit-il ou non annoncer sa retraite internationale ?

Ceci aurait pu être la pire fin de carrière internationale pour Romain Saïss. Une élimination précoce en Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), combinée à sa prestation peu convaincante face aux Bafana Bafana, le numéro 6 des Lions de l’Atlas a même lâché un coup de gueule sur l’arbitrage. Une sortie peu glorieuse pour le capitaine de l’équipe du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde du Qatar.

Pourtant, le milieu offensif aurait envisagé de céder son brassard. Avant cette Coupe d’Afrique déjà, le joueur qui évolue désormais en Arabie Saoudite n’était pas au meilleur de sa forme. Son club Al-Shabab FC ne semble pas satisfait de son bilan ces dernières semaines.

Certains même ont commencé à sortir des noms de successeurs, comme Sofyan Amrabat ou encore Hakim Ziyech.

A 33 ans, Romain Saïss pourrait bien entendu penser à la retraite, mais il a encore le temps de maintenir le cap jusqu’en 2025, l’année de la prochaine Coupe d’Afrique, prévue au Maroc.

Dans un message sur Intagram, l’actuel capitaine des Lions présente ses excuses aux supporters et met fin aux spéculations autour de son éventuelle retraite.

« Je voudrais m’excuser auprès de tous les Marocains qui sont aujourd’hui peinés, en colère après cet échec et vous remerciez aussi pour votre soutien inconditionnel dans les bons comme les mauvais moments. Votre aide a toujours été précieuse pour nous joueurs et une force supplémentaire face à la difficulté et l’adversité », écrit le joueur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romain Ghanem Saïss (@romain.saiss.27)

« On a gagné ensemble aujourd’hui on perd ensemble, on prend toute la responsabilité de cette déconvenue moi le premier en tant que Capitaine. Il faut maintenant digérer et repartir de l’avant en travaillant encore et encore pour atteindre nos objectifs et se relever en restant solidaires, unis les uns les autres », poursuit Saïss.

Sauf que ces mots, plein de sagesse et d’humilité, n’ont guère satisfait tout le monde. Sur les réseaux, nombreux sont les supporters qui pensent que c’est le moment de passer la relève.

Ça aurait été plus classe qu’il annonce sa retraite internationale çà suffit il n’a plus rien a donner à la sélection qu’il laisse la place aux jeunes — Oussama (@wydadidu59) February 2, 2024

Si une fin de carrière après une telle élimination parait fâcheuse, certains voient qu’au contraire, en laissant la place aux jeunes, Romain Saïss donnerait un bon exemple.

It would have been classier for him to announce his international retirement, that’s enough, he has nothing left to give to the selection, he leaves room for young people — Dr Nothing 🩺🇵🇸 (@mrnothing_2) February 2, 2024