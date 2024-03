Le sélectionneur national a tenu jeudi une conférence de presse au Grand Stade d’Agadir en prévision du match amical contre l’Angola. Walid Regragui a, encore une fois, marqué les esprits après avoir “recadrer” un journaliste.

Si en 2022 Walid Regragui a multiplié les exploits et les bons résultats à la tête de la sélection nationale, cette année, le coach national collectionne les polémiques. La dernière date d’hier lorsqu’il était en conférence d’avant match face à l’Angola prévu ce vendredi.

Tout se déroulait comme d’habitude jusqu’à ce qu’un journaliste veuille poser une question sur la nouvelle star des Lions de l’Atlas, Brahim Diaz. Mais le sélectionneur ne l’a pas laissé finir sa phrase lui reprochant l’usage du seul nom de famille espagnol du joueur.

Walid Regragui a interpellé un journaliste marocain qui a répété plusieurs fois Díaz au lieu de l’appeler Brahim ! ❤️🇲🇦 « C’est Brahim, Brahim ABDELKADER. Tu peux rajouter Diaz à la fin si tu veux. » 😳pic.twitter.com/aPSVFuOjBQ — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) March 21, 2024

“Brahim Abdelkader et, si tu veux, Diaz à la fin”, fustigeait Regragui, d’un ton grave. Cette courte séquence fait désormais le tour des réseaux sociaux. Et personne ne semble apprécier l’attitude du coach.

Bon après c’est Brahim qu’à choisis de s’appeler « Brahim Diaz » pour faciliter et non « Brahim Abdelkader Diaz » ducoup. Donc Regragui arrête de chouiner pour rien. https://t.co/T4fXqRDVXa — 🇮🇹🏴‍☠️ (@ElGavi_FCB) March 21, 2024

Alors qu’il était adulé après le parcours historique au Mondial du Qatar, le sélectionneur national est aujourd’hui sous le feu des critiques. Tout ce qu’il entreprend est décortiqué et analysé à la loupe par la presse spécialisée, mais aussi par les supporters. Ce coup de sang gratuit n’améliora certainement pas son capital sympathie, de en plus en plus bas.

You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain https://t.co/HHPM9IPCkC — 3cha9a Mellala (@sweetkoguma) March 21, 2024

De nombreux internautes ne voient pas de mal qu’un reporter appelle le joueur Diaz ou Abdelkader. Certains ne comprennent pas la colère soudaine du sélectionneur.

Bro what’s Regragui waffling about? What’s wrong with saying Brahim Diaz? It’s what he’s known for, he always does this LOL => Trying to discuss details and not actual football/tactics https://t.co/0siA7Xv4AU — 🇲🇦 (@zakske_) March 21, 2024

D’autres préfèrent ironiser et voient en l’attitude de Regragui un chant de cygne. Pour eux, le coach marocain suit la même pente que celle de l’ancien coach d’Algérie, Djamel Belmadi. Ils parlent la « Belmadisation » du sélectionneur des Lions.

Ça y es on l’as perdu … Djamel Regragui est désormais la https://t.co/pWe7Y0pfUg pic.twitter.com/BxHuLpDxxs — Rhm (@elchicosuaveee) March 22, 2024

Regragui qui prend le syndrome Belmadi https://t.co/8o9pMOtStd — SAN LUKA (@Yaz_Teller) March 22, 2024

Et comme toujours… l’humour est encore une fois de la partie.

