Le sélectionneur de l’équipe nationale de futsal, Hicham Dguig, a dévoilé la liste des Lions de l’Atlas pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que le Maroc accueille du 11 au 21 avril 2024.

La liste dévoilée par Hicham Dguig comprend 14 joueurs, plus deux réservistes. Les Lions de l’Atlas sont logés dans le groupe A de cette CAN de futsal aux côtés de l’Angola, du Ghana et de la Zambie.

اللائحة النهائية مستعدة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة – المغرب 2024 The list is complete and ready for the #𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐀𝐅 𝐅𝐮𝐭𝐬𝐚𝐥 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐮𝐩 𝐨𝐟 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒#DimaMaghrib 🇲🇦 #AFCONFutsal2024 pic.twitter.com/i6Bulwm5VH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 29, 2024

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

1- Abdelkrim Anbia

2- Mohammed Cherido

3- Soufiane El Mesrar

4- Youssef Jouad

5- Idriss Raiss El Fenni

6- Ismail amazal

7- Anas Dahani

8- Otmane Boumezou

9- Soufian Charraoui

10- Bilal Bakkali

11- Anas El Ayyane

12- Othmane El Idrissi

13- Soufiane Bourite

14- Khalid Bouzid

Réservistes :

– Reda Khiyari

– Hamza Maimoun