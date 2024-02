Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda, a assuré, mardi à Rabat, que l’objectif des Lionnes de l’Atlas est de s’imposer face à la Tunisie et accéder au quatrième et dernier tour des qualifications aux prochains Jeux olympiques (Paris-2024).

« Atteindre le quatrième et dernier tour des qualifications aux JO serait un bon exploit pour la sélection marocaine, qui cherchera à décrocher le billet des JO de Paris », a déclaré Vilda à la MAP, à l’issue d’une séance d’entrainement effectuée au complexe sportif le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, à la veille du match retour face à la Tunisie, pour le compte du 3è tour.

الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا الوطني النسوي قبل لقاء الغد أمام منتخب تونس

Last training session for our Women’s National Team before facing Tunisia#DimaMaghrib 🇲🇦 #OneGameOneFamily pic.twitter.com/J318Ry6GJ8

