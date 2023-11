Pour cette 5e journée de la phase des groupes de la prestigieuse Ligue des champions, nombre d’internationaux marocains sont attendus pour faire la différence ce soir.

La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec une pléiade de rencontres palpitantes mettant aux prises les meilleurs clubs européens. Pour les fans marocain, c’est une soirée particulièrement captivante, plusieurs internationaux marocains se retrouvent au cœur de l’action.

Des duels épiques attendent Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri, Ismael Saibari, Noussair Mazraoui, Brahim Diaz ou encore Neil El Ayanaoui. Les Lions de l’Atlas sont prêts à rugir sur la scène européenne.

Ce soir, les projecteurs seront braqués particulièrement sur le duel entre Galatasaray et Manchester United qui commencera à 18h45. Hakim Ziyech, le « magicien » de Galatasaray, affrontera Sofyan Amrabat et le Manchester United. Les attentes sont élevées pour Ziyech, dont la créativité et la vision du jeu pourraient bien faire la différence dans ce duel entre deux géants du football européen. Quant à Amrabat, celui-ci pourrait démarré sur le banc de touche. L’international marocain est sous le feu des critiques au Royaume-Uni.

Au sud de l’Europe, Séville se mesurera à domicile au PSV Eindhoven dans un match où Youssef En-Nesyri croisera le chemin d’Ismael Saibari. L’attaquant prolifique En-Nesyri, avec sa capacité à trouver le chemin des filets, tentera de guider Séville vers la victoire.

Saibari, quant à lui, sera, comme à son habitude, le joueur clé du PSV, promettant un duel passionnant guetté par nombre de Marocains. La rencontre débutera à 18h45 (marocaine).

Noussair Mazraoui, le latéral du Bayern Munich, sera mis à l’épreuve face à Copenhague à partir de 21h00. Le Bayern, habitué aux succès européens, compte sur Mazraoui aussi bien en ligne arrière qu’en attaque. Les supporters marocains auront les yeux rivés sur sa performance, espérant qu’il brillera sous les feux des projecteurs de la Ligue des Champions.

Le Real Madrid, fera face à Naples, avec Brahim Diaz dans ses rangs. Le jeune talent espagnol d’origine marocaine aura l’opportunité de démontrer sa classe et son potentiel face à une opposition coriace. Les supporters marocains seront à l’affût pour voir comment Brahim Diaz contribuera à la quête du club royal pour la gloire européenne. Certains échos estiment que le sélectionneur national fera le voyage à Madrid pour assister à cette rencontre.

Neil El Ayanaoui et son équipe de Lens se mesureront à l’élite du football européen en affrontant Arsenal. Les performances exceptionnelles d’El Ayanaoui ont attiré l’attention des scouts de la Fédération Royale Marocaine de Football, présents pour observer de près le jeune Lion de l’Atlas. Ce match pourrait être une vitrine pour le talent émergent et ouvrir de nouvelles perspectives pour ce dernier en sélection.

L’enjeu est de taille, et chaque performance individuelle contribuera à forger la réputation du football marocain sur la scène mondiale. Les Lions de l’Atlas sont prêts à rugir, et les supporters seront au rendez-vous.