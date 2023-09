L’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’Espagnol Luis Enrique, a déclaré dimanche après la victoire à Lyon (4-1) en championnat espérer rester longtemps à la tête de l’équipe parisienne.

« J’ai une très grande équipe et être entraîneur d’une très grande équipe est difficile. On a vu que les entraîneurs précédents (du PSG) n’étaient pas forcément restés très longtemps mais ce que je souhaite, c’est rester longtemps dans ce club », a-t-il en conférence de presse, se déclarant « absolument ravi ».

« J’ai l’impression d’être à la tête d’une équipe assez unique, avec un club qui me fait confiance à 100%, et j’espère lui rendre toute sa confiance. Je gère mon groupe au mieux et je cherche à présent des résultats », a ajouté le technicien espagnol.

« Je suis absolument enchanté d’avoir tous ces joueurs en attaque. Eux veulent se montrer important pour le club et j’ai la tâche difficile de choisir entre eux mais c’est quelque chose que je gère avec plaisir », a-t-il poursuivi, confirmant son envie et sa motivation d’apprendre le français comme il l’a demandé aussi à ses joueurs étrangers.

« C’est plus dur que ce que je pensais. C’est l’un de mes grands objectifs de parler français, une très grande motivation et de montrer à travers cela du respect envers ce pays et envers ce club qui m’a recruté. Je suis assez maladroit, assez lent mais aussi assez têtu et j’espère pouvoir bien parler bientôt », a-t-il confié.