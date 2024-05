Ce week-end, les Lions de l’Atlas ont pris part à leurs derniers matchs de la saison dans leurs championnats respectifs. Si Brahim Diaz, Amine Adli et Eliesse Ben Seghir ont été décisif, d’autres ont été (très) timides avec leurs clubs. Les notes de H24info.

La saison de plusieurs championnats européens touche à sa fin. Ce week-end, nombre de Lions de l’Atlas ont joué leurs derniers matchs en championnat. Certains ont brillé tandis que d’autres ne semblaient pas dans leurs godasses lors de ce week-end.

Ilias Akhomach : 6/10

En Liga, le Villarreal d’Ilias Akhomach accueillait à domicile le Real Madrid. Un match qui s’est soldé par une pluie de buts mais également par un score nul (4-4). Akhomach qui jouait devant son public. Toutefois, Marcelino, coach de ce dernier, a préféré mettre le jeune marocain sur le banc dès la 46e minute de jeu..

Brahim Diaz : 8/10

Quant à Brahim Diaz, international marocain des Merengues, celui-ci s’est, encore une fois, démarqué. Le Lion de l’Atlas a été très important pour le Real Madrid sur la pelouse du Madrigal. Sur les 4 buts de son club, Diaz a servi deux passes décisives qui ont fini au fond des cages adverses.

Chadi Riad: 6.5/10, Abde Ezzalzouli: 5/10

En Espagne toujours, Bétis où évoluent Chadi Riad et Abde Ezzalzouli, faisait face au Real Sociedad. Septièmes du classement du championnat et à une journée de la fin de saison, les marocains auraient pu assurer une place pour les qualifications de la Ligue Europa Conférence de l’année prochaine en cas de victoire… ce ne fut pas le cas.

Bétis s’est incliné sur le score de 0-2 ce dimanche. À la 66e minute de jeu, alors que son équipe était menée, Abde aurait pu donner un nouveau souffle à la rencontre grâce à un penalty, mais ce dernier s’est complètement raté. Chose qui a provoqué la colère de son coach qui l’a évoqué après le coup de sifflet final.

Eliesse Ben Seghir : 8/10

Un peu plus au nord, en Ligue 1, Eliesse Ben Seghir s’est encore illustré lors de cette dernière journée du championnat français. À la 61e minute du match contre Nantes, le marocain de d’à peine 19 ans a marqué son 2e but cette année pour l’AS Monaco. Rapide et technique, il s’est lancé “en solo” retrouvant ainsi les filets grâce un tir enroulé de la limite de la surface de réparation. C’est également grâce à lui que les monégasques ont marqué le 3e but ce dimanche à la suite d’une faute commise par Nicolas Pallois sur le Lion de l’Atlas.

De l’autre côté de la Manche, en Premier League, Sofyan Amrabat a commencé en tant que titulaire pour la 38e et dernière journée du championnat anglais. Manchester United jouait ce dimanche contre Brighton. Et pour cette fin de saison, les mancuniens se sont offert une belle victoire (0-2). Régulier ces derniers temps, Amrabat a été défensivement remarquable lors de son, vraisemblable, dernier match en Premier League sous les couleurs des Red Devils. Note: 6.5/10.

Amine Adli : 7/10

En Bundesliga, Amine Adli et le Bayer Leverkusen ont fini la saison sur une bonne note et poursuivent ainsi leur série d’invincibilité (51 matchs). Face à Augsbourg (2-1), les hommes de Xabi Alonso n’ont pas tremblé. Ces derniers marquent leur premier but dès la 12e minute. C’est donc grâce à un pressing du marocain sur le goal adverse qu’il a réussi à servir Victor Boniface sur un plateau en or le premier but du Leverkusen.