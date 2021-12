Porsche vient de mettre en place un réseau national de recharge dans le cadre de son programme “Porsche Destination Charging” qui comprend un total de 3.152 bornes de recharge de courant alternatif dans une vingtaine de pays.

L’installation d’une dizaine d’autres points est prévue en 2022. Les bornes de recharge sont situées dans différents lieux tels que des hôtels de luxe, des clubs sportifs ou encore des restaurants. Les clients Porsche propriétaires d’un Taycan ou d’un modèle hybride rechargeable peuvent donc recharger gratuitement leur véhicule.

« Grâce à Porsche Destination Charging, nous étendons notre réseau de recharge avec des lieux particulièrement appréciés de nos clients, tout en soulignant notre volonté d’être un moteur de l’expansion de la mobilité électrique », déclare Martin Urschel, vice-président des ventes et des opérations de mobilité intelligente chez Porsche.

En Europe, l’offre s’étend de l’Allemagne à certains marchés d’Europe de l’Est en passant par l’Espagne, l’Italie et les pays du Bénélux. Au Maroc, l’ambition de la marque est de proposer, au travers du programme “Porsche Destination Charging”, 33 chargeurs d’ici la fin de l’année 2021.

Lire aussi. Test drive: l’escapade technologique en Porsche Macan, Panamera E-4 Hybrid et Taycan 4S

« Nous sommes satisfaits de l’accueil du programme par nos partenaires puisque la marque s’est déjà liée avec plus de 13 établissements à travers le territoire sur 8huit villes, offrant quelques 30 bornes de recharge. Parmi les partenaires “Porsche Destination Charging” marocain, on compte la Mamounia, Sofitel Marrakech, Sofitel Tamuda Bay, Syrayan Boutique Hôtel, Paradis Plage, Hyatt Taghazout, et à venir : Sofitel Jardin des roses, Sofitel Tour blanche, Fairmont hôtel Royal Palm, Fairmont Residences Royal Palm, Complexe la Corniche et Restaurant du Port Mohammedia ».

Porsche met gratuitement à disposition de ses partenaires les bornes de recharge. Les entreprises intéressées peuvent déposer leur candidature en ligne pour participer au programme via le lien : www.destination-charging.eu.