Porsche a organisé récemment un “Speed Date” en invitant quelques journalistes spécialisés à tester trois modèles emblématiques : le Macan, SUV familial en motorisation essence, la Panamera, berline sportive en hybride rechargeable et le Taycan 4S, coupé quatre portes,100% électrique. Au programme, un aller retour Casablanca-Marrakech étalé sur deux journées, histoire de mieux se familiariser avec ces petits bijoux bourrés de technologies qui symbolisent l’évolution technologique du constructeur allemand.

Porsche Macan, SUV familial en motorisation essence

Tout juste “raffraichi” cet été, le nouveau Macan a bénéficié de quelques légères retouches esthétiques : calandre plus imposante, bouclier avant redessiné, nouvelles jantes. Rien de transcendant, mais on ne change pas trop un style qui plaît… A l’intérieur, pas de révolution non plus, mais des petites surprises comme la console centrale où les boutons ont cédé la place aux surfaces tactiles, un sélecteur de vitesses raccourci et surtout un nouveau volant GT Sport multifonctions emprunté à la 911. L’horloge analogique, fournie de série, trône en bonne place sur la planche de bord.

Mais c’est côté moteur que vient la bonne nouvelle avec le quatre-cylindres essence à double turbo de 265 chevaux. Un moteur énergique qui a du répondant dès qu’il retrouve l’autoroute, son terrain favori. Souplesse, agilité, puissance et tenue de route impeccable. Rien à redire : ce SUV de presque deux tonnes ne bronche pas. Un vrai plaisir de conduite malgré les conditions météo qui n’empêchent pas quelques bonnes relances entre deux éclaircies.

Petite pause à la station Afriquia de Benguerir pour découvrir la borne de recharge ultra rapide et faire le plein de volts des deux autres consœurs hybride et électrique. Un exercice simple qui nécessite un temps de recharge de moins de deux heures pour une charge complète, mais qu’on abrègera, notre autonomie étant largement suffisante pour rejoindre la ville ocre. L’essentiel était d’expérimenter cette borne et espérer qu’elle fasse rapidement d’autres petits…

Porsche Panamera 4-E hybrid

On reprend la route, mais changement d’ambiance cette fois-ci à bord de la Panamera 4-E hybrid dont le point fort reste son autonomie de 56 km en mode 100 % électrique, batterie chargée, et bien sûr en conduite “normale”.

Au démarrage, point de vroom, un silence assez pesant au point qu’on se demande si le moteur est vraiment en marche. Un pied sur l’accélérateur pour mouvoir la belle et nous voilà rassurés. La bête respire…

Sur autoroute, la Panamera dévore les kilomètres toujours en silence et passé les 140 km/h, le relais est pris par le moteur thermique, tout aussi discret. Malgré son gabarit de 5,05 m, la berline sait aussi se révéler très expressive pour peu qu’on appuie là où il faut. Des accélérations fulgurantes et du caractère avec son V6 biturbo de 2,9 L associé à un moteur électrique qui nous délivrent à eux deux 462 chevaux. Déchainée, le grande timide peut abattre le 100 km/h départ arrêté en seulement 4,4 s et atteindre les 280 km/h.

La pluie battante va tout de même nous conduire à plus de sagesse, mais même sur une chaussée détrempée, la berline reste tout aussi savoureuse à conduire et force le respect. Surtout pour son appétit de moineau de 2,5 l/100 km pour peu qu’on ne fasse pas le fou au volant, et en cycle urbain de préférence.

Petite halte à l’hôtel pour souffler et recharger la voiture. Une heure plus tard, nous voici sur les routes sinueuses du désert d’Agafay. Dans les virages, la voiture reste collée à la route avec une parfaite motricité, ne déviant jamais de sa trajectoire, et toujours en silence. Un mode agréable, mais qui exige davantage de vigilance, les autres usagers de la route, cyclistes et autres carrosses, ne l’entendent pas toujours de leurs oreilles.

Porsche Taycan 4S, 100 % électrique

C’est déjà le retour, mais façon grande classe cette fois-ci. Nous voilà à bord du Taycan, Porsche 100% électrique, véritable un ovni qui vous transporte dans l’autre dimension.

Le Taycan, c’est un look à part, un mélange de Panamera pour son gabarit (4,96 m de long, 1,96 de large et 1,37 m de haut) et de Porsche 911 pour ses rondeurs. Un coupé racé et élégant qui impressionne et séduit au premier regard.

Un design épuré avec de face, une silhouette large et trapue prolongée par une ligne de toit en pente sportive, de larges ailes pour souligner la puissance arrière, le tout rehaussé par des roues de 21 pouces à optimisation aérodynamique et aux étriers de frein peints en jaune.

A l’intérieur, la position de conduite offre une assise basse (le Taycan est aussi bas qu’une 911), mais on retrouve vite ses aises, bien calés dans des sièges à baquets très confortables. L’ambiance est à la fois simple et sophistiquée, avec une planche de bord avant-gardiste accueillant trois écrans tactiles, le dernier étant destiné au passager. Les rangements ne sont pas légion, mis à part deux porte-gobelets pouvant aussi être recyclés en “porte-portables” . A l’arrière, de la place suffisante pour embarquer deux autres passagers dont les bagages trouveront toute leur place dans les deux coffres : 366 litres à l’arrière et 81 litres sous le capot.

Tout électrique qu’il soit, ce Taycan n’échappe pas à l’opération de démarrage très classique des autres modèles de la marque, à savoir, tourner la clé électronique à la gauche du volant pour actionner le contact. Bien sûr, pas de boites vitesses sur l’électrique, à la place, une manette pour les positions démarrage, parking ou marche arrière. Une petite molette logée à droite du volant pour sélectionner le type de conduite désiré (Normal, Sport, Sport Plus, Individual), et c’est parti !

Surprise là aussi, pas de vroum, aucun bruit ni vibration. Il faut appuyer légèrement sur l’accélérateur pour se convaincre que la voiture est bien en mode marche. Démarrage tout en douceur. La voiture file tout en souplesse et trouve rapidement ses aises sur l’autoroute, son terrain de prédilection. Le Taycan surprend agréablement : direction précise, tenue de route impeccable, suspension ferme mais confortable et… puissance phénoménale. Le pied au fond de l’accélérateur et vous voilà scotché au siège, prêt à décoller.

Le bolide fonce en silence et sur l’écran numérique, les vitesses défilent et s’affolent rapidement… Le 0 à 100 est atteint en 4 secondes seulement, le reste suit aussi vite, et après chaque poussée, le visage s’illumine d’un large sourire… Amusant, mais heureusement que le rappel des limitations de vitesse viennent calmer nos ardeurs, car les 490 chevaux n’ont pas dit leur dernier mot, même si le moteur reste bridé à 250 km/h.

Un résultat impressionnant obtenu grâce aux deux moteurs électriques (un par essieu), associés à une boite de vitesses à deux rapports. Une puissance phénoménale, et une adhérence incroyable : le Taycan reste bien collé au bitume, aidé par un centre de gravité bas dû à l’implantation de batteries au niveau des places avant.

Au final, une incroyable berline sportive, silencieuse, agile, puissante et hyper bien ficelée. Avec ses 463 km d’autonomie annoncés par le constructeur, une dispense de la taxe de luxe, la belle dispose de bons arguments pour en convertir plus d’un à se mettre au vert.

Porsche Macan : à partir de 650.000 DH Porsche Panamera 4E-Hybrid : à partir de 700.000 DH Porsche Taycan 4S : à partir de 1.470.000 DH

