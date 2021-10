La Mamounia a été sacrée aujourd’hui meilleur hôtel au monde et meilleur hôtel en Afrique par le très respecté magazine Conde Nast Traveler.

Pierre Jochem, directeur général de La Mamounia et l’ensemble de ses équipes sont ravis d’annoncer cette nouvelle au monde entier. «Nous sommes heureux et honorés de recevoir pour la troisième fois cette distinction ultime de la part des lecteurs du prestigieux Conde Nast Traveler».

800.000 lecteurs ont participé à ce vote hissant La Mamounia au 1er rang avec un score de 99,99/100.

«Les derniers mois ont été difficiles et nous avons quand même maintenu la rénovation de La Mamounia pour que ce bijou soit toujours au meilleur de l’expérience qu’il offre à ses clients. (…) Tout cela n’aurait jamais été possible sans la grande implication, la fierté et l’engagement de toutes nos équipes. Recevoir un tel prix est une magnifique reconnaissance pour nous tous» poursuit Pierre Jochem.

Une reconnaissance d’autant plus gratifiante, trois années seulement après avoir reçu le prix du meilleur hôtel au monde par Conde Nast US. A l’aube de son centenaire, c’est décidément l’année de La Mamounia… Son DG a reçu en août 2021 le prix du meilleur directeur d’hôtel au monde par le magazine américain et sa récente rénovation lui a valu deux prix mondiaux de design.

Ces différentes distinctions récompensent ainsi des années de recherche perpétuelle d’excellence, valeur maitresse à La Mamounia. «Les lecteurs qui ont voté sont avant tout des clients exigeants, satisfaits et fidèles à La Mamounia. Nous les remercions vivement de leur attachement et de leur soutien renouvelé» termine Jochem.

Le Conde Nast Traveler Reader’s Choice est le classement le plus prestigieux dans l’industrie hôtelière du luxe et est mondialement reconnu comme étant le «graal» de l’hôtellerie haut de gamme.

La Mamounia est fière de porter haut les couleurs de l’hospitalité, de l’excellence et du raffinement marocain qu’elle véhicule à travers le monde et qui sont aujourd’hui célébrées.

Le meilleur hôtel du monde est aujourd’hui à Marrakech, au Maroc, et est dirigé par le meilleur directeur du monde. Bravo La Mamounia!