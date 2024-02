Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.24.140 relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale.

Présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, ce projet s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir l’école publique, en réponse aux attentes des familles marocaines, ainsi que des acteurs éducatifs pour accomplir leur noble mission pédagogique dans les différents établissements d’enseignement public, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet intervient également en application des conclusions des réunions tenues par le comité ministériel tripartite avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, dans le cadre du dialogue social sectoriel, couronnées par la signature d’un ensemble d’accords, dont les plus importants sont ceux des 10 et 26 décembre 2023, a précisé Baitas.

Ces réunions avaient permis de traiter plusieurs dossiers et questions, qu’il s’agisse de ceux relatifs aux instances, aux missions et au parcours professionnel des différents cadres relevant ministère de l’Éducation nationale, de ceux concernant le régime des indemnités allouées à ces cadres, ou bien de ceux portant sur la recherche de solutions pour régler d’autres dossiers relatifs à certaines catégories, outre un nombre important d’acquis pour le personnel de l’éducation, en vue de garantir toutes les conditions nécessaires permettant de gagner les défis de la réforme et de renforcer la confiance dans l’école publique.