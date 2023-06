Le patron de Tesla et de Twitter, Elon Musk, a repris mercredi la tête du classement des hommes les plus riches au monde, selon l’agence américaine Bloomberg.

Le milliardaire américain a dépassé le magnat du luxe Bernard Arnault après que les actions de la multinationale LVMH de l’homme d’affaires français aient chuté de 2,6% à Paris, d’après Bloomberg Billionaires Index.

En décembre dernier, le propriétaire de LVMH avait pris une longueur d’avance sur Musk alors que l’industrie technologique traversait une mauvaise impasse et celle du luxe faisant montre de résilience face à l’inflation, relève l’agence de presse américaine Bloomberg.

📊 Elon Musk just regained his title of the wealthiest person in the world – Bloomberg Billionaires Index pic.twitter.com/6ypFUDEqDZ

