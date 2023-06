Challenge réussi pour la Fondation Jadara, qui a organisé ce jeudi 15 juin la première édition de « Change Makers », un évènement de networking, en présence d’invités de marque.

La fondation Jadara a organisé sa première rencontre de networking entre bénévoles, bénéficiaires, donateurs et officiels venus témoigner du travail effectué par la fondation depuis 2001, l’année de sa création.

Parmi les invités, le ministre Ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le Président du Conseil économique, Social et Environnemental, Ahmed Réda Chami et Abdellatif Maazouz, président du conseil de la région de Casablanca-Settat.

Avec cet évènement, Jadara a donc souhaité rendre hommage à ses partenaires, donateurs et bénévoles dévoués, qui, par leur mécénat, ou par leurs dons en temps et en énergie, contribuent à aider des jeunes de tout le Maroc à réaliser leurs rêves, écrit la fondation dans un communiqué.

Cet évènement a également été l’occasion de dresser le bilan de la fondation après plus de deux décennies de travail acharné. « Le bilan de Jadara est surtout celui de tout un écosystème solidaire qui se mobilise pour un impact durable sur la vie des jeunes. C’est un écosystème ouvert à tous : grandes entreprises, PME, professions libérales et particuliers. Chacun de nous peut contribuer à permettre à plus de jeunes d’accéder à l’ascenseur social”, a déclaré dans ce sens, Hamid Ben Elafdil, Président de la Fondation Jadara.