L’Association « Espoir Maroc » a organisé, samedi à Casablanca, le Forum d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap dans la région en partenariat avec plusieurs organismes institutionnels.

Le forum qui fait escale dans la métropole économique du Royaume après l’étape de Rabat, vise l’accompagnement et l’insertion professionnelle de cette frange de la société et la création d’espaces d’échange entre les personnes en situation de handicap, les professionnels et les entreprises de différents secteurs de l’économie nationale.

Cet événement a été marqué par la participation de plusieurs personnes en situation de handicap en particulier les jeunes et nombre d’établissements privés qui ont adhéré à cette initiative visant à offrir des opportunités d’emploi et à promouvoir l’interaction entre les entreprises et les demandeurs d’emploi.

A cette occasion, Hamza Idrissi, membre de l’Association « Espoir Maroc », a relevé que son association s’active pour l’accompagnement et l’assistance des personnes en situation de handicap afin d’accéder au marché d’emploi et pour la création de plateformes d’échange entre les employeurs et les chercheurs d’emploi.

Et de poursuivre que l’Association a initié ce forum, il y a 8 ans, à travers la tenue d’une série de rencontres entre les personnes en situation de handicap et les entreprises ayant adhéré à cette initiative pour offrir des opportunités d’emploi à cette frange de la société dans les différents secteurs de l’économie nationale.

Idrissi a jouté que l’édition de cette année a connu la participation de 10 entreprises représentant les secteurs de la banque, des télécoms et des assurances, notant que ces entreprises qui s’intéressent aux personnes en situation de handicap, œuvrent à travers ce forum à informer et mettre en avant les opportunités à saisir.

Pour leur part, nombre de personnes en situation de handicap ont fait part de leur satisfaction de cette opportunité offerte pour interagir directement avec les établissements engagés en leur faveur pour profiter de coaching et de formation ou d’insertion dans le marché de l’emploi notamment les personnes disposant de diplômes de l’enseignement supérieur.

Plus de 300 entretiens ont eu lieu lors de la précédente édition avec la participation de différentes entreprises représentant les secteurs de services, de la banque et l’industrie et des télécoms.