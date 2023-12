Les prix de référence mondiaux des matières premières alimentaires sont restés globalement stables en novembre, a annoncé l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’Indice FAO des prix alimentaires s’est établi en moyenne à 120,4 points en novembre, inchangé par rapport à son niveau du mois précédent et 10,7% de moins qu’en novembre 2022, selon l’organisation onusienne.

S’agissant des céréales, l’indice a diminué de 3% par rapport à octobre, indiqué la FAO, notant que les prix internationaux secondaires ont chuté de 5,6%, entraînés par une forte baisse des prix du maïs, tandis que ceux du blé ont baissé de 2,4% en novembre.

Les prix de l’ensemble du riz préserve, de leur côté, leur tendance stable d’un mois à l’autre, malgré des mouvements de prix contrastés selon les origines et les segments de marché.

Global food commodity prices remained broadly stable in Nov, with lower intl cereal quotations offset by higher prices of vegetable oils.@FAO raised its forecast for this season’s harvests, now 10.3M tonnes above the previous record high reached in 2021.https://t.co/MRdD3RNPUZ

— FAO Newsroom (@FAOnews) December 8, 2023