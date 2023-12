Considéré comme le meilleur ailier droit au monde, Achraf Hakimi n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche. Dans une courte capsule publiée sur la page de sa fondation, ce dernier parle de ses “galères” quelques années plus tôt.

Si aujourd’hui Hakimi mène aujourd’hui une vie de star, ce ne fut pas le cas lors de ses premières années au sein du monde du ballon rond. C’est d’ailleurs dans l’objectif de venir en aide aux enfants issus de milieux défavorisés qu’il a lancé la Fondation Achraf Hakimi.

Cette dernière a publié récemment une vidéo où le joueur du Paris Saint-Germain fait des révélations inédites sur ses débuts en tant que joueur. Dans celle-ci, Hakimi assure qu’il est également passé par des moments difficiles lors de son enfance.

“Quand on est enfant, il y a des moments difficiles où l’on se sent désemparé, des moments difficiles qui nécessitent des sacrifices afin de poursuivre ses rêves”, explique l’international marocain.

Lui qui a démarré tôt sa carrière de footballeur affirme qu’à des moments la confiance en soit disparaît laissant ainsi le champ libre aux incertitudes. Selon lui, “Il y a des moments de marginalisation et de rejet, et parfois, en dehors du terrain, on réfléchit et on se demande si on va réussir ou non”.

“En réalité, cela te rend plus fort, et ces moments te permettent de mûrir”, rassure Hakimi, ajoutant qu’il a lui-même vécu des moments comme ceux-ci. “Certains étaient vraiment difficiles, mais d’autres étaient très beaux et méritaient d’être vécus”, conclut-il.