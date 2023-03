Les offres alléchantes du Fes Marriott Jnan Palace pendant le mois de ramadan

Authentiques et inédits, le Fes Marriott Jnan Palace propose pendant le ramadan des menus spéciaux pour célébrer l’Iftar en famille, entre amis ou collaborateurs.

Le Fes Marriott Jnan Palace invite les épicuriens à passer des séjours ramadanesques dans une atmosphère qui les fera sentir chez eux grâce aux chambres épurées, les options de restaurations marocaines et internationales éclectiques.

Au sein du restaurant Jnan L’Fassi, une expérience culinaire marocaine authentique attend les visiteurs avec un Iftar à la carte. Les convives peuvent choisir parmi une sélection de plats traditionnels marocains tels que le Tagine de cervelle de foie de veau, la pastilla au poulet, souris d’agneau, ou encore le Tagine de Kabab Maghdour. La préparation de ces mets est réalisée avec des ingrédients frais et de qualité, garantissant une expérience culinaire mémorable.

Quant à l’Iftar buffet, il fera la part belle à une variété de hors-d’œuvre et de plats chauds des différentes cuisines du monde. Sur les tables, une farandole de mets parfumés ainsi qu’un Salad Bar et une série de tajines et de plats traditionnels. Au menu également, des spécialités libanaises (houmous, falafels, baba ghanouj) et une déclinaison de desserts gourmands.

La terrasse du restaurant Eat Neocantine sera ouverte tous les soirs jusqu’à 1h du matin et transportera les convives dans une ambiance atypique avec des spectacles musicaux.

Les prix pour les Iftars sont de 320 dirhams pour le buffet et de 350 dirhams pour le menu servi à table, avec une animation assurée par un trio andalou