Quelque 59.000 bureaux de vote ont ouvert vendredi matin en Iran pour les législatives, dont le principal enjeu est le taux de participation car les conservateurs au pouvoir sont assurés de conserver une large majorité.

Outre le Parlement, les 61 millions d’électeurs sont appelés à renouveler l’Assemblée des experts, chargée de désigner le guide suprême, la plus haute autorité de la République islamique.

Comme le veut la tradition, la journée électorale a été lancée par l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême, qui a déposé son bulletin de vote peu après 08H00 (04H30 GMT).

Dans une courte déclaration, il a appelé les Iraniens à « voter dès que possible » après avoir lancé mercredi, au dernier jour de la campagne, un appel à « des élections fortes et ferventes » car « il est important de montrer au monde que la nation est mobilisée ».

Iranian Supreme Leader casts ballot, Khamenei seeks high turnout

Iranian Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei tells the people of Iran that with the large participation in the parliamentary elections, make “Iranian friends happy and disappoint the ill-wishers.”#aamajnews pic.twitter.com/12bdSRF3X9

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) March 1, 2024