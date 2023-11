Une Convention pour la mise en œuvre du programme de renforcement des talents digitaux à l’horizon 2027 a été signée mercredi à Rabat, en vue notamment de consolider et mettre en place des nouvelles offres de formation universitaires en numérique au niveau de toutes les universités marocaines publiques.

Cette convention, qui a été paraphée par la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, le ministre chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, met l’accent sur l’importance du développement des compétences et des talents numériques comme moteur de la transformation numérique du Royaume.

Ladite convention, signée en présence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch et de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, vise à définir le cadre général, le budget alloué, les ressources humaines et les modalités de mise en œuvre du projet de renforcement des effectifs des inscrits et des diplômés en numérique dans les universités publiques marocaines (niveaux Bac+2: DUT, Bac+3 : Licence et Bac+5 : Master et Diplôme d’Ingénieur) pour la période 2023-2027.

Elle ambitionne également de concevoir et de mettre en place des nouvelles offres de formation universitaires en numérique au niveau de toutes les universités marocaines publiques et d’adapter les offres de formation universitaires existantes en numérique aux besoins du marché de l’emploi et aux demandes des investisseurs, indique la Chefferie du gouvernement dans un communiqué parvenu à H24info.

Il s’agit également de renforcer la capacité de formation en numérique au niveau des universités publiques marocaines, via l’augmentation du nombre des inscrits et des diplômés pour la période 2023-2027 et soutenir l’innovation pédagogique et le Learning By Doing en adoptant des approches d’enseignement innovantes.

« Le Maroc est pleinement engagé dans le processus de transition numérique dont le pilier est les compétences de ses ressources humaines », a indiqué Mme Mezzour dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie.

« Nous travaillons de concert avec le ministère de l’Enseignement supérieur afin d’augmenter le nombre de lauréats dans le domaine numérique puisque l’on va passer de 8.000 par an à 22.500 à l’horizon 2027 », a-t-elle dit.

Ces formations, a poursuivi Mme Mezzour, concernent les formations de DUT, Licence, Master et Diplôme d’Ingénieur dans les domaines, notamment de la programmation, de l’Intelligence artificielle (IA), de Big Data et de la cybersécurité.

La ministre a de même souligné que ces jeunes diplômés auront d’importantes perspectives au marché du travail et contribueront à l’accélération de la transition numérique et du développement de l’économie numérique nationale.

Pour sa part, M. Miraoui a souligné que l’accompagnement de la mue numérique que connaît le monde s’avère essentiel, mettant l’accent sur l’attention particulière que Sa Majesté le Roi accorde au capital humain, notamment les jeunes qui sont la vraie richesse du Maroc.

Ces programmes de formations auront un impact positif en matière de compétences, a-t-il ajouté, notant que l’objectif est de tripler le nombre d’étudiants formés dans le domaine des technologies.

La formation en numérique et en intelligence artificielle sont devenues obligatoires dans toutes les filières, a fait savoir le ministre, expliquant que la formation se fera également à distance afin de faire profiter le maximum d’étudiants.