Le pétrole remontait quelque peu mercredi après avoir reculé plus tôt en début de séance, dans l’attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux, susceptible d’influencer les cours.

Vers 13H10 GMT (14H10 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février prenait 0,49% à 73,60 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en janvier grignotait 0,55% à 68,99 dollars.

Plus tôt en début de séance, les deux références mondiales du brut avaient atteint respectivement 72,29 dollars pour le Brent et 67,71 dollars pour le WTI, de nouveaux plus bas depuis fin juin.

« Les prix du pétrole sont relativement stables aujourd’hui après avoir été à nouveau sous pression plus tôt » mercredi et également la veille, note Craig Erlam d’Oanda.

« Les inquiétudes concernant l’économie mondiale l’année prochaine, le faible engagement de l’OPEP+ à réduire la production et une production plus élevée ailleurs, y compris des niveaux records aux États-Unis » avaient pesé sur les prix plus tôt dans la matinée, explique Craig Erlam.

Les investisseurs patientent désormais en attendant la série de décisions de plusieurs banques centrales cette semaine, à commencer par la Fed plus tard dans la journée.

Les analystes misent sur le fait que celle-ci laissera ses taux inchangés.

« Ce sentiment a été exacerbé par la publication hier des chiffres de l’inflation américaine, qui sont restés au-dessus des niveaux visés (par la Fed, NDLR) et ont rendu plus probable le maintien des taux d’intérêt par la Réserve fédérale à un niveau plus élevé plus longtemps, avec pour conséquence probable que la consommation de pétrole en pâtisse », note Ricardo Evangelista, analyste d’ActivTrades.

Lire aussi. Le pétrole rebondit, après six séances de baisse

Pour autant, cette potentielle décision est également susceptible de déprécier le billet vert, et donc de favoriser les achats de pétrole, qui se négocie en dollars.

Les investisseurs attendent également la publication de l’état des stocks hebdomadaires commerciaux américains par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) pour la semaine achevée le 8 décembre.

La fédération des professionnels du secteur, l’American Petroleum Institute (API), a estimé mardi soir que les stocks de brut avaient baissé d’environ 2,35 millions de barils la semaine dernière, et que ceux d’essence avaient augmenté de plus de 5,8 millions de barils.

Les données de l’API sont toutefois réputées moins fiables que celles de l’EIA.

Les analystes tablent sur une baisse de 1,8 million de barils des réserves commerciales de brut, mais aussi sur une hausse de 1,9 million de barils d’essence, selon la médiane d’un consensus compilé par Bloomberg.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, montait de 0,71%, évoluant à 35,41 euros le mégawattheure (MWh) peu après avoir touché 34,050 euros le MWh, un nouveau plus bas depuis septembre.

Les prix du gaz restaient plombés par les perspectives d’un adoucissement des températures.