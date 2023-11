Les cours du pétrole ont chuté, vendredi, sur un marché qui n’anticipe pas d’extension de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, tandis que des indicateurs américains font craindre un essoufflement de la consommation.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s’est retranché de 2,26%, pour clôturer à 84,89 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en décembre, a lui reculé de 2,36%, à 80,51 dollars.

Le WTI a, de nouveau, frôlé le seuil psychologique de 80 dollars (80,10), au plus bas depuis fin août, ce qui lui a permis de se reprendre légèrement en toute fin de séance sur un rebond technique.

« Les prix baissent parce que le conflit au Moyen-Orient n’a pas donné lieu à une escalade, jusqu’ici, malgré l’offensive terreste d’Israël à Gaza », a décrit Barbara Lambrecht, de Commerzbank, dans une note.

Vendredi, le chef du mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, Hassan Nasrallah, a enjoint les Etats-Unis d' »arrêter rapidement l’agression à Gaza » s’ils voulaient « empêcher une guerre régionale ».

Low probability of a shutdown of the Strait of Hormuz, says Andy Lipow, president of Lipow Oil Associates. pic.twitter.com/Lnz3HXlWKl

— CNBC International (@CNBCi) November 2, 2023