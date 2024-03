L’équipage composé de l’ambassadeur du Royaume-Uni M. Simon Martin et Mme Sophie Martin s’est adjugé la 19è édition du Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Maroc, organisée du 1er au 3 mars par l’Union Automobiles Club du Maroc.

L’équipage de l’ambassadeur du Royaume-Uni a occupé la première place du classement général de ce rallye, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en devançant l’équipage kazakh constitué de l’ambassadrice Mme Saulekul Sailaukyzy et M. Assemkan Smagulov. La troisième place est revenue à l’équipage azerbaidjanais composé de l’ambassadeur M. Nazim Samadov et M. Tural Rasulov.

Dans la catégorie des « diplomates », l’équipage espagnol composé de Mme Sonia Hevia et M. Justo Salcedo est monté sur la plus haute marche du podium, devant deux autres équipages espagnols (M. Ricardo Sanchez et Mme Paula Escobedo) et (M. Alvaro Dourisboure et Mme Esmeralda Vasquez).

Cette 19è édition du Rallye national du Corps diplomatique, organisée sous le signe de l’amitié maroco-britannique, a regroupé des participants de puiseurs pays, notamment le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Danemark, le Canada, les Etats-Unis, la Norvège, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l’Australie et le Brésil.

Ce rallye, le premier du genre dans le monde, vise à transmettre l’image du Maroc et son riche histoire au niveau international à travers les diplomates et renforcer le rayonnement de son identité et ses valeurs.

Cette manifestation a également pour objectif de promouvoir les potentialités économiques, touristiques et culturelles dont regorge le Maroc et les régions traversées par le rallye.

La caravane du rallye a traversé plus de 850 km (6 étapes) en passant par les villes de Salé, Ouazzane, Chefchaouen, M’diq et Tanger. L’arrivée du Rallye et la remise des prix a eu lieu à Cap Spartel.