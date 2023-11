L’écrivaine marocaine Rita El Khayat a été primée, mercredi soir à Rome, dans le cadre du Prix international de la femme d’exception « Stand out Woman », pour son engagement en faveur de l’émancipation de la femme aux niveaux national et régional.

Fervente militante des droits de la femme, la psychiatre, anthropologue et poète marocaine a ainsi été récompensée par une »mention spéciale’’ pour son parcours scientifique et littéraire remarquable et sa défense de la question féminine sur la scène nationale et méditerranéenne.

‘’Cette distinction consacre des efforts de longue haleine et renforce, à travers les valeurs des droits humains, les liens entre le Maroc et l’Italie, tout en jetant un pont lumineux d’espoir et d’amour au-dessus de la Mare Nostrum », a indiqué, à cette occasion, Mme El Khayat.

« Au-delà d’une simple cause, la défense de l’égalité des sexes est un combat de vie que je mène passionnément pour la protection et la valorisation de la femme, qui est capable de relever les défis et contribuer activement au développement de la société », a-t-il souligné.

Par ailleurs, la militante marocaine a salué l’évolution « positive et rassurante » de la situation des femmes au Maroc, sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, relevant que le Souverain a placé, depuis le début de Son règne, la promotion et la protection des droits de la femme au cœur de Ses priorités.

L’écrivaine a mis l’accent sur les initiatives phares du Royaume, l’un des premiers pays arabes à consacrer le rôle de la femme, garantissant son accès au leadership dans différents domaines, soulignant l’importance de l’éducation, « une clé de voute pour la réussite et l’émancipation de cette moelle épinière de la société ».

De son côté, le vice-ambassadeur du Royaume à Rome, Yassine Dadi, a mis en avant les réformes ‘’ambitieuses et volontaristes’’ entreprises par le Maroc sous la Conduite éclairée de SM le Roi, qui ont grandement contribué à rehausser le statut de la femme marocaine.

Selon le diplomate, « la situation actuelle de la femme marocaine produit et produira sans aucun doute de nombreux exemples de Rita El Khayyat dans divers secteurs, qui reprendront le flambeau pour le rayonnement pérenne d’un Maroc fort et développé ».

‘’Cette distinction consacre les contributions, les compétences et le courage de Mme El Khayyat et rend hommage à la femme marocaine pour ses rôles politique, économique, social, sportif et culturel’’, a-t-il souligné, lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Consul général du Maroc à Rome, Abdelhaq Jniyene.

Pour sa part, la militante italienne Anna Maria Gandolfi, qui a présidé la cérémonie de remise des prix, a indiqué que « Stand out Woman » rend hommage à des ‘’femmes et des hommes de haut niveau, unis pour construire une société meilleure, animés par l’altruisme et l’esprit humanitaire généreux, qui leur a permis d’affronter d’importants défis et de se sacrifier en faveur des catégories vulnérables’’, saluant, à cet égard, le dévouement de Mme El Khayat en faveur des femmes et son parcours inspirant qui se veut un exemple pour la nouvelle génération.

Né au sein de l’Expo2015, le « Stand out Woman » a été conçu à l’initiative de l’Américain Beau Toskich, fervent défenseur de la cause des femmes.

Organisé par les associations ‘’PromAzioni360’’ et ‘’Femmes Culture et Territoire’’, l’événement vise à porter ‘’la voix des femmes qui mènent des actions extraordinaires dans leur vie ordinaire’’.