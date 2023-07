Le Wydad de Casablanca a annoncé la tenue d’assemblées générales pour notamment désigner le successeur de Saïd Naciri à la présidence du club.

Le Wydad Athletic Club (WAC) s’apprête à élire un nouveau président pour remplacer Saïd Naciri, qui occupe ce poste depuis 2014.

Dans un communiqué diffusé mardi, la direction du club rouge annonce qu’il a été décidé « d’ouvrir la porte des candidatures à ceux qui remplissent les conditions légales, afin de faire avancer le projet de présidence du club et mettre à disposition toutes les garanties pour assumer cette responsabilité ».

Le WAC a indiqué également que les assemblées générales du club se tiendront dans un délai maximum de sept jours, « afin de laisser tout le temps nécessaire pour se préparer aux défis à venir à tous les niveaux ».

« Pour préparer les termes et les conditions logistiques et juridiques de leur organisation, le bureau dirigeant du club a décidé de faciliter le renouvellement des adhésions pour les trois dernières saisons », ajoute le club casablancais.

Joint ce mardi par Radio Mars, l’actuel président du club a expliqué que cette décision fait suite aux « demandes des supporters du Wydad », assurant que « toute personne qui est en mesure de ramener une valeur ajoutée était la bienvenue ».

« Je ne peux plus répondre aux espoirs des supporters et ils ont le droit d’exiger un nouveau président. Je n’ai plus l’intention de me représenter », a affirmé Saïd Naciri, précisant toutefois qu’il n’avait pas encore déposé sa démission.