Le scandale de trafic illégal de déchets prend de l’ampleur. La ministre de la Transition énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, a été interpellée à ce propos, mais assure qu’une enquête a déjà été ouverte.

Le ministère de la Transition énergétique a ouvert une enquête suite au scandale d’importation illégale de déchets plastique depuis l’Espagne, révélé par la Garde civile espagnole lors d’une vaste enquête.

L’enquête a démarré il y a « quelques jours », a assuré une source ministérielle à nos confrères de Madar 21, notant que ce travail est mené en coordination avec leurs homologues espagnols. Les résultats de l’enquête devraient être annoncés prochainement, a souligné la même source.

La ministre Leila Benali devra par ailleurs répondre à une question écrite du groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS), qui a dénoncé ces pratiques qui vont au-delà de la simple violation écologique mais peuvent s’apparenter à une forme de crime organisé.

Selon la Garde civile espagnole, une entreprise espagnole basée à Jaén (nord-est de l’Andalousie) aurait envoyé 2.302 tonnes de déchets au Maroc. Selon les autorités espagnoles, il s’agirait de déchets plastiques de véhicules en fin de vie, camouflés en matières premières, pour faciliter leur entrée au Maroc.

Le Maroc a pourtant fait « des progrès significatifs dans l’approbation de mesures législatives et réglementaires visant à protéger l’environnement et à surveiller et punir les délits environnementaux, y compris le stockage et le trafic illégaux et sans licence de déchets sous toutes les formes », souligne le PPS dans sa question écrite.