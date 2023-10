Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste feu Jean-Pierre Elkabbach.

Dans ce message, le souverain souligne avoir appris avec émotion la triste nouvelle du décès de Jean-Pierre Elkabbach, adressant en cette triste circonstance aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses amis et proches, ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde compassion.

« Nous tenons à rendre un vibrant hommage à la mémoire de cette grande figure du journalisme qui a marqué l’histoire de la radio et de la télévision françaises », écrit le roi dans ce message, ajoutant que la passion du défunt pour la vérité et son talent incontestable « ont illuminé le paysage médiatique et continueront d’inspirer les générations futures ».

Jean-Pierre Elkabbach, figure du journalisme français, réputé pour ses innombrables interviews au fil d’une carrière à la longévité exceptionnelle, s’est éteint à 86 ans. Professionnel infatigable qui a analysé et commenté plus de 60 ans de vie politique, Jean-Pierre Elkabbach a aussi été patron de radio et de télévision.

Ce pilier de la scène médiatique française a aussi interviewé les grands de ce monde: Arafat, Gorbatchev, Mandela, Castro, Bill Clinton, George Bush, Vladimir Poutine…

La chaîne Canal+ et la radio Europe 1 ont annoncé le décès de leur ancienne vedette mardi soir, peu après sa révélation par l’hebdomadaire Paris Match.