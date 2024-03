Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de la journaliste Fatima Loukili, décédée mardi.

Dans ce message, le souverain affirme « avoir appris avec vive émotion la triste nouvelle du décès de l’éminente journaliste feue Fatima Loukili, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde. En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte et, à travers eux, à ses proches et à sa grande famille médiatique et culturelle nationale, Ses vives condoléances et sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l’une des figures pionnières de la scène audiovisuelle nationale ».

La regrettée Fatima Loukili était connue pour ses nobles qualités morales, son haut niveau de professionnalisme, son sens de responsabilité, son intégrité et ses contributions pléthoriques dans les domaines du journalisme et de l’écriture cinématographique, ce qui lui a valu estime et considération de l’ensemble des acteurs médiatiques, ajoute le message Royal.

« Tout en partageant les sentiments des membres de la famille de la défunte en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut, en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, de leur accorder patience et réconfort, et de rétribuer amplement la défunte pour ses bonnes œuvres au service de la patrie et de l’accueillir parmi les Vertueux », conclut le message.