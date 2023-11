Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’éditeur feu Abdelkader Retnani, décédé dans la nuit de lundi à mardi.

Dans ce message, le souverain indique avoir appris avec profonde affliction la nouvelle du décès de Abdelkader Retnani que Dieu l’entoure de sa sainte miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux la famille culturelle et sportive, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable.

Le souverain indique, à cet égard, « se remémorer, avec estime, les qualités de feu Retnani, son patriotisme et son attachement fort à enrichir la scène culturelle nationale, en supervisant l’édition et la parution de plusieurs ouvrages et encyclopédies de haute facture, particulièrement ceux en relation avec le patrimoine national et la civilisation marocaine, outre sa contribution à la promotion de la pratique du football, en tant que l’un des dirigeants et directeurs de clubs pionniers ».

« Partageant les sentiments des membres de la famille du regretté en cette douloureuse épreuve, le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement feu Retnani pour ses bonnes œuvres au service de la patrie et de l’accueillir parmi les vertueux », conclut le message royal.