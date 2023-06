Le programme de la 23e édition du Rallye du Maroc, prévue du 12 au 18 octobre, a été révélé mardi, lors d’une conférence de presse organisée à Casablanca.

Le directeur du Rallye du Maroc, David Castera, a souligné que cet événement sportif, placé sous le haut-patronage du roi Mohammed VI, prévoit une traversée d’Ouest en Est des plus grands déserts du royaume au départ de la station balnéaire internationale d’Agadir, jusqu’au célèbre village de Merzouga, en passant par Zagora.

Et de préciser que le parcours s’étalant sur 2.240 kilomètres, dont 1.470 kilomètres de spéciale, démarrera par un prologue suivi de cinq étapes, dont deux en ligne et trois en boucle, notant qu’en ce qui concerne la Finale du Championnat du Monde de Rallye-Raid, la manche marocaine sera décisive pour l’issue de la saison.

Selon Castera, dernier rallye-raid avant le début de la saison 2024 qui s’ouvrira avec le prochain Dakar, le Rallye du Maroc attirera toutes les stars de la discipline et beaucoup d’amateurs, relevant que chez les autos, Stéphane Peterhansel, alias « Mister Dakar », devrait ainsi réapparaître au volant de la Audi officielle, tandis que Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) aura de son côté un double objectif, à savoir décrocher un septième sacre au Maroc et un deuxième titre de Champion du Monde face, entre autres, à Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) et le tenant du titre de l’épreuve Guerlain Chicherit (GCK Motorsport).

Chez les motos, il a expliqué que l’équipe Red Bull KTM Factory Racing devrait être emmenée par l’Australien Toby Price, alors que Husqvarna Factory Racing défendra le titre 2022 de l’Américain Skyler Howes, notant, par ailleurs, que Red Bull GasGas Factory Racing pourra compter sur le Britannique Champion du Monde en titre Sam Sunderland.

Le Rallye du Maroc souhaite être un tremplin pour les pilotes continentaux grâce au programme de formation, de détection et d’accompagnement des pilotes espoirs de l’Africa Rallye Team (A.R.T.), a-t-il poursuivi, relevant que la deuxième promotion de ce programme ambitieux, soutenue par les Fédérations auto et moto marocaines et les partenaires majeurs du Rallye du Maroc, est déjà dans les starting blocks.

Et d’ajouter que la philosophie du Rallye du Maroc et de ses partenaires majeurs est de partager les valeurs de fraternité et d’entraide du rallye-raid au-delà du sport, notant que le passage de la course se veut un moment de joie partagé, une trace concrète laissée pour le futur, un suivi sur le long terme.

A cet égard, il a indiqué qu’à Agadir, un concert géant avec des têtes d’affiche nationales et internationales sera à nouveau offert au public de la ville et de ses environs, notant qu’à Zagora, ville étape de cette édition aux confins de la Vallée du Drâa, c’est un terrain de sport dédié aux écoles qui sera inauguré.

A Merzouga, le village d’arrivée prendra des allures de capitale du rallye-raid à l’occasion de la remise des prix qui couronnera les nouveaux vainqueurs du Rallye du Maroc mais également les Champions du Monde 2023, a-t-il poursuivi, relevant que dans les zones désertiques chères à la discipline depuis sa création, la Caravane Médicale du Rallye du Maroc, inaugurée en 2021, reprendra ses consultations et son approvisionnement en médicaments à destination des populations ayant très peu d’accès aux soins.

La conférence de presse a été marquée par la projection de films institutionnels sur l’édition 2022, les préparatifs à l’édition 2023, ainsi que les actions menées par le Rallye du Maroc pour promouvoir la discipline, soutenir la population locale et promouvoir la destination Maroc.