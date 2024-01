Surnommé le “petit Messi” marocain sur les réseaux sociaux, le jeune Adnane Hajjam a vu son rêve se réaliser. Le Raja de Casablanca a décidé d’intégrer ce prodige au sein de son académie.

Le petit Adnane Hajjam, originaire de Sidi Slimane, en ébahi plus d’un sur les réseaux sociaux. Âgé de sept ans, le garçon fait parler de lui depuis que ses vidéos sont relayées sur la toile. Dans celles-ci, l’on voit le “petit Messi” marocain dribbler et jongler aisément avec le ballon rond. C’est ce qui lui a d’ailleurs valu ce surnom.

Et depuis quelques jours, les choses ont pris une nouvelle tournure pour Hajjam. Le jeune joueur a été approché par l’un des plus grands clubs du Royaume, le Raja de Casablanca pour lequel il a déclaré, à plusieurs reprises, sa flamme. C’est ainsi que la direction du club a décidé de d’exaucer le rêve du joueur en le prenant sous son aile.

🟢بدأت القصة بانتشار مقاطع فيديو، ظهر فيها الطفل عدنان بموهبته الفريدة وعبر عن حبه لنادي الرجاء الرياضي. وتفاعلت إدارة النادي بسرعة، حيث تم استقبال الطفل عدنان بأكاديمية الرجاء وتوقيع اتفاقية تكوين وتأطير مع ولي أمره. يرحب النادي بالطفل عدنان ويتمنى له مسارًا دراسيًا وكرويًا…

“La direction du club a réagi rapidement puisque l’enfant Adnane a été reçu à l’Académie du Raja et qu’un accord de formation et d’encadrement a été signé avec son père. On lui souhaite un parcours scolaire et footballistique réussi”, lit-on sur la page officielle dudit club.

Parallèlement, le potentiel indéniable du petit a séduit la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF). Selon le quotidien Al Akhbar, Fouzi Lekjaa aurait contacté la famille du jeune doué Adnane. Le patron du football national aurait même proposé d’inscrire le prodige à l’Académie Mohammed VI de football, et ce dans le but de développer et aiguiser sont talent exceptionnel.

La même source indique que Hajjam devrait commencer sa formation avec le Raja avant de rejoindre l’Académie Mohammed VI de football à Maâmora non loin de la capitale du Royaume.