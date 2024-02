Enième mensonge et nouvel échec du Polisario qui tente, encore une fois éhontément, de mener par le bout du nez l’opinion publique internationale en faisant croire que le Maroc « délogeait la population civile » au Sahara.

Les fourberies du Polisario n’en finissent pas. En panne de légitimité, les séparatistes font appel à l’imagination pour inventer, comme à l’accoutumée, des histoires montées de toutes pièces pour chercher à « décrédibiliser » le Maroc.

En effet, les autorités marocaines auraient commencé à libérer l’espace public occupé illégalement dans une zone du Sahara via des campements dressés par des miliciens du Polisario dont le but, rapporte le média arabophone Goud, n’est autre que la facilitation de l’immigration clandestine.

Lire aussi. « Évitez Tindouf », recommande Washington à ses ressortissants

Les relais médiatiques et digitaux du Polisario ont réagi à cette opération « mains propres » visant à obvier à toute tentative de se servir de l’espace public pour en faire une base arrière pour des pratiques illégales et condamnables au point du vue de la loi marocaine, en l’occurrence l’immigration clandestine, en lui attribuant des commentaires et un descriptif faux et faussaires.

VIDEO DENUNCIA MUNDUBAT Desde el #POLISARIO ya advertimos que quien vulnera #DDHH, jamás podrá protegerlos. Marruecos 🇲🇦 ha hecho gala de su sentimiento de impunidad aterrorizando con amenazas, agrediendo a la población civil 🇪🇭 y quemando símbolos de identidad cultural. pic.twitter.com/sNYAEMcrEu — Abdulah Arabi (@abdulahfpe) February 19, 2024

La machine à mensonge du Polisario a été mise en branle au lendemain de la publication par Washington, immédiatement après l’Espagne, d’une alerte de sécurité où elle déconseille fortement à ses ressortissants de se rendre à Tindouf en raison d’un risque « accru d’enlèvement de ressortissants occidentaux ».

La note d’alerte, diffusée par l’ambassade des Etats-Unis à Alger, advient à quelques jours du Sahara Marathon prévu le 28 février prochain, et comporte une kyrielle de mesures à prendre.

« Restez vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes et les Occidentaux, prévoyez des plans de départ en cas d’urgence, révisez vos plans de sécurité personnels et ayez des documents de voyage à jour et facilement accessibles », urge la représentation diplomatique US.