Craignant pour la sécurité de ses ressortissants en Algérie, Washington a publié une alerte de sécurité où elle leur déconseille fortement de se rendre à Tindouf en raison d’un risque « accru d’enlèvement de ressortissants occidentaux ».

Après l’Espagne, c’est au tour des Etats-Unis de déconseiller à ses ressortissants de se rendre à Tindouf. La note d’alerte, diffusée par l’ambassade des Etats-Unis à Alger, advient à quelques jours du Sahara Marathon prévu le 28 février prochain, et comporte une kyrielle de mesures à prendre.

Ainsi, la même ambassade demande à ses ressortissants en Algérie d’éviter la zone (Tindouf) jusqu’au 15 mars, tout en les appelant à rester attentif à ce qui se passe autour d’eux.

« Restez vigilants dans les endroits fréquentés par les touristes et les Occidentaux, prévoyez des plans de départ en cas d’urgence, révisez vos plans de sécurité personnels et ayez des documents de voyage à jour et facilement accessibles », urge la représentation diplomatique US.

L’ambassade conclut en rappelant la nécessité de « porter une pièce d’identité en bonne et due forme, notamment un passeport américain avec un visa en cours de validité ».