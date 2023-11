Les prix du pétrole ont finalement fait du surplace mardi après une première réaction à la hausse à la suite du ralentissement de l’inflation américaine qui a plombé le dollar.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a cédé 0,06% à 82,47 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, est resté à 78,26 dollars.

Pour Phil Flynn de Price Futures Group, « en dépit du fait que toutes les agences de l’énergie nous disent que la demande de pétrole est forte, il y a un peu de scepticisme ».

